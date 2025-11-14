Η έφοδος της ΕΛΑΣ στο “άντρο” της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες – Στις 44 έφτασαν οι συλλήψεις (βίντεο)

Ένα νέο βίντεο έδωσε στην δημοσιότητα η ΕΛΑΣ με την έφοδο της αστυνομίας στο κέντρο επιχειρήσεων της σπείρας που διέπραττε απάτες.

Από την επιχείρηση, οι συλλήψεις έφτασαν τις 44 καθώς τα πλοκάμια της οργάνωσης απλώνονταν σε περιοχές της Αττικής, Κορίνθου και στις φυλακές Κορυδαλλού. Τα μέλη της οργάνωσης διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημοσίους λειτουργούς.

Εξετάζεται η εμπλοκή σε πάνω από 1000 απάτες με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος 7.600.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές, ελέγχθηκαν 3 κρατούμενοι που φέρεται να είχαν ρόλο καθοδηγητή στη σπείρα.