Η απάντηση της Minoan Lines για το πλοίο που δεν έδεσε στην Μήλο – “Πρώτα η ασφάλεια των επιβατών”

H Minoan Lines παρουσίασε την δική της εκδοχή για τα γεγονότα που συνέβησαν στο ταξίδι της Πέμπτης για Ηράκλειο και το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε η ενδιάμεση στάση στην Μήλο.

Η εταιρεία δικαιολόγησε την στάση της λέγοντας ότι το πλοίο δεν ήταν ασφαλές να προσεγγίσει το λιμάνι λόγω του απαγορευτικού και μετά την Έκτακτη Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων που εξέδωσε η ΕΜΥ τα μεσάνυχτα με αποτέλεσμα να συνεχίσει απευθείας για Κρήτη.

Μάλιστα, ανέφερε πως προχώρησε σε ενέργειες υποστήριξης για τους 175 επιβάτες, οι οποίοι είχαν προορισμό τη Μήλο, τους πρόσφεραν καμπίνες του πλοίου μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι να αναχωρήσουν για το νησί με επόμενο δρομολόγιο. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ένας ανήλικος επιβάτης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Minoan Lines

«Με την παρούσα ανακοίνωση, η MINOAN LINES επιθυμεί να ενημερώσει το επιβατικό κοινό για το δρομολόγιο της 18ης Σεπτεμβρίου με αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά στις 21:00, ενδιάμεση προσέγγιση στο λιμάνι του Αδάμαντα της Μήλου και τελικό προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης με άφιξη στις 06:30 π.μ.

Στις 00:00 τα μεσάνυχτα της 19ης Σεπτεμβρίου και ενώ το πλοίο KNOSSOS PALACE βρισκόταν εν πλω, εκδόθηκε Έκτακτη Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων αρ.308 από την Ε.Μ.Υ. Κατά συνέπεια η προσέγγιση στο Λιμάνι της Μήλου κρίθηκε πως παρουσίαζε κινδύνους για την ασφάλεια των 900 επιβατών, και το πλοίο συνέχισε απευθείας προς τον τελικό του προορισμό, το Ηράκλειο, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια επιβατών και πληρώματος.

Η εταιρεία ενημέρωσε το επιβατικό κοινό στις 00:48 με εσωτερική ανακοίνωση αλλά και αποστολή Δελτίου Τύπου προς: το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, τον ΑΡΧΗΓΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, τη Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, το Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ.

Επιπλέον, το κεντρικό πρακτορείο της εταιρίας στη Μήλο, συνέδραμε στην ενημέρωση των επιβατών που θα ταξίδευαν από τη Μήλο.

Ανακοίνωση εντός του πλοίου ώρα 00:48 της 19ης Σεπτεμβρίου 2025: «Αγαπητοί επιβάτες, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της έκτακτης αναγγελίας θυελλωδών ανέμων αρ.308 της Ε.Μ.Υ. και για λόγους ασφαλείας, το πλοίο δε θα προσεγγίσει το λιμάνι της Μήλου. Παρακαλούνται οι κ.κ επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να επικοινωνήσουν με τη reception για τις σχετικές οδηγίες».

Η ευθύνη για την έκδοση δελτίων καιρού, ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες Αρχές και δεν σχετίζεται με την επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας. Ωστόσο, κατανοώντας πλήρως την καταπόνηση των 175 επιβατών που είχαν προορισμό τη Μήλο, η MINOAN LINES προχώρησε άμεσα σε ενέργειες υποστήριξης: προσφέρθηκαν σνακ, χυμοί, αναψυκτικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και πρωινό μετά την άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η εταιρεία μετά την αποβίβαση των υπολοίπων επιβατών στο Ηράκλειο, μερίμνησε ώστε στους επιβάτες που επρόκειτο να αποβιβαστούν στη Μήλο, να παρασχεθεί διαμονή σε καμπίνες έως τις 16.00 το απόγευμα, ως μία ακόμη πρωτοβουλία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στο λιμάνι της Μήλου με το επόμενο δρομολόγιο.

Παράλληλα, κατά την διάρκεια του ταξιδιού ανήλικος επιβάτης παρουσίασε πρόβλημα υγείας. Στο πλοίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οξυγόνο, ωστόσο η Διοίκηση της MINOAN LINES και ο Πλοίαρχος, με μέγιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή, σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, έθεσαν τις μηχανές του πλοίου σε «πάσα δύναμη», με αποτέλεσμα να προσεγγίσει το λιμάνι του Ηρακλείου στις 04:45 (μία ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα από την προβλεπόμενη), όπου ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου από τον Πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού «KNOSSOS PALACE» Ν. Ηρακλείου 46, ότι ένας ανήλικος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Αλβανίας), έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου».