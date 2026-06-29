Μήλος: Η στιγμή που γυναίκα παλεύει με τα κύματα στο Σαρακίνικο – Παραλίγο να χτυπήσει στα βράχια (Βίντεο)

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που έζησε μια γυναίκα στη Μήλο, όταν βρέθηκε αβοήθητη εν μέσω μιας άγριας θαλασσοταραχής.

Το χρονικό του περιστατικού

Η γυναίκα αποφάσισε να βουτήξει στη διάσημη παραλία Σαρακήνικο, ωστόσο η κατάσταση περιπλέχθηκε γρήγορα λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

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Τα ορμητικά κύματα την παρέσυραν επανειλημμένα στα ανοιχτά, καθιστώντας αδύνατη την επιστροφή της στη στεριά.

Στην προσπάθειά της να προσεγγίσει και να σκαρφαλώσει στα απόκρημνα λευκά βράχια, η θάλασσα τη μετέφερε με δύναμη προς αυτά.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα του βίντεο, ένα μεγάλο κύμα «πετάει» τη γυναίκα με ορμή πάνω στα βράχια. Για καλή της τύχη, η περιπέτεια έληξε χωρίς να υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Το οπτικοακουστικό υλικό από τη μάχη της γυναίκας με τα στοιχεία της φύσης αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του TikTok, λειτουργώντας και ως προειδοποίηση για τους κινδύνους της περιοχής.

«Το να πηδάς από τα βράχια στο Σαρακήνικο δεν είναι αστείο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, με τον δημιουργό του βίντεο να καθησυχάζει τους χρήστες επιβεβαιώνοντας πως «η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της».