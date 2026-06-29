Μήλος: Η στιγμή που γυναίκα παλεύει με τα κύματα στο Σαρακίνικο – Παραλίγο να χτυπήσει στα βράχια (Βίντεο)
Τα ορμητικά κύματα την παρέσυραν επανειλημμένα στα ανοιχτά
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που έζησε μια γυναίκα στη Μήλο, όταν βρέθηκε αβοήθητη εν μέσω μιας άγριας θαλασσοταραχής.
Το χρονικό του περιστατικού
Η γυναίκα αποφάσισε να βουτήξει στη διάσημη παραλία Σαρακήνικο, ωστόσο η κατάσταση περιπλέχθηκε γρήγορα λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.
Τα ορμητικά κύματα την παρέσυραν επανειλημμένα στα ανοιχτά, καθιστώντας αδύνατη την επιστροφή της στη στεριά.
Στην προσπάθειά της να προσεγγίσει και να σκαρφαλώσει στα απόκρημνα λευκά βράχια, η θάλασσα τη μετέφερε με δύναμη προς αυτά.
Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα του βίντεο, ένα μεγάλο κύμα «πετάει» τη γυναίκα με ορμή πάνω στα βράχια. Για καλή της τύχη, η περιπέτεια έληξε χωρίς να υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.
@josh_blymier jumping cliffs at Sarakiniko Beach is no joke lol, she was okay #greece #milos #travel #cliffjump #moonbeach ♬ Saxophones getting louder – Sped Up – AntonioVivald
Το οπτικοακουστικό υλικό από τη μάχη της γυναίκας με τα στοιχεία της φύσης αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του TikTok, λειτουργώντας και ως προειδοποίηση για τους κινδύνους της περιοχής.
«Το να πηδάς από τα βράχια στο Σαρακήνικο δεν είναι αστείο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, με τον δημιουργό του βίντεο να καθησυχάζει τους χρήστες επιβεβαιώνοντας πως «η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της».
πηγή στην Google
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