Απέπλευσε το πλοίο “Κίσσαμος” από την Μήλο μετά την προσάραξη σε αβαθή νερά – Είχε προηγηθεί βλάβη που προκάλεσε μπλακ άουτ

Απέπλευσε το πρωί του Σαββάτου (27/6) από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό τη Σούδα Χανίων το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΚΙΣΣΑΜΟΣ», προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές έπειτα από την πρωινή προσάραξή του σε αβαθή.

Η άδεια απόπλου χορηγήθηκε μετά από ενδελεχή επιθεώρηση του πλοίου και τη διαπίστωση της αξιοπλοΐας του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Νωρίτερα, είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι για τη διερεύνηση των αιτίων του ολικού blackout που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, καθώς και νέος υποβρύχιος έλεγχος στα ύφαλα του πλοίου.

Το «ΚΙΣΣΑΜΟΣ», το οποίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα, είχε αποπλεύσει από τη Μήλο μεταφέροντας 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος, όταν, υπό συνθήκες βόρειων ανέμων έντασης 5-6 μποφόρ, παρουσίασε ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να προσαράξει σε αβαθή περιοχή.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις στην περιοχή, ενώ πριν από κάθε επιχείρηση αποκόλλησης πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δύτη.

Στη συνέχεια, το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου, συνοδευόμενο από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Με απόφαση του Λιμεναρχείου Μήλου είχε αρχικά απαγορευθεί ο απόπλους του μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και την προσάραξη.

Η ανακοίνωση της ANEK Lines

Η ANEK Lines ενημερώνει ότι σήμερα 27 Ιουνίου 2026 στις 03:10, το πλοίο Κίσσαμος το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Χανιά παρουσίασε τεχνική βλάβη κατόπιν του απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου.

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Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα μηχανοστασίου.

Το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο ασφαλώς και αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές.