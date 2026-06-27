Το “Κίσσαμος” με 1.246 επιβάτες προσάραξε στην Μήλο μετά από μπλακ άουτ – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Κίσσαμος», το οποίο προσάραξε σε αβαθή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του λιμένα, έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακ άουτ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα και επέβαιναν σε αυτό 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος.

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Στο σημείο της προσάραξης έσπευσαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος, καθώς και ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτούνταν.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις στην περιοχή, ενώ πριν από κάθε ενέργεια αποκόλλησης πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δύτη.

Στη συνέχεια, το «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου, συνοδευόμενο από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος, ούτε διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.

Με απόφαση του Λιμεναρχείου Μήλου απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη διαπίστωση των αιτιών που οδήγησαν στην απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και την προσάραξη.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Μήλου.

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Η ανακοίνωση της ANEK Lines

Η ANEK Lines ενημερώνει ότι σήμερα 27 Ιουνίου 2026 στις 03:10, το πλοίο Κίσσαμος το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Χανιά παρουσίασε τεχνική βλάβη κατόπιν του απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου.

Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα μηχανοστασίου.

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Το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο ασφαλώς και αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές.