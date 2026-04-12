Η ανάρτηση της ΕΛΑΣ για το “στοπ” στο έθιμο με τις μολότοφ στον Νέο Κόσμο – “Ίδιος δρόμος άλλη πραγματικότητα”

Με μία ανάρτηση της η ΕΛΑΣ σχολίασε το μπλόκο στο “έθιμο” της ρίψης μολότοφ το βράδυ της Ανάστασης στον Νέο Κόσμο.

Έπειτα από την οργανωμένη επιχείρηση για την αποτροπή του επικίνδυνου «εθίμου», η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις και προσαγωγές.

«Ίδιος δρόμος. Άλλη πραγματικότητα», ανέφερε η ΕΛΑΣ στο σχολιό της και σημείωσε: «Σταθερά, με σχέδιο και αποτελεσματικότητα, οι Υπηρεσίες της ΓΑΔΑ επιστρέφουν στους πολίτες ό,τι τους ανήκει».

Από νωρίς το βράδυ, στην ευρύτερη περιοχή της Λαγουμιτζή είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες πραγματοποιούσαν ελέγχους σε σακίδια.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν σακίδια που περιείχαν μολότοφ, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7 προσαγωγές. Από τις προσαγωγές αυτές, κάποιες μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Πρόκειται για «έθιμο» που καθιερώθηκε το 2011 από αγνώστους, όπου την Ανάσταση πετούν κροτίδες, βεγγαλικά αλλά και μολότοφ στον δρόμο μπροστά από την εκκλησία της Αναλήψεως.