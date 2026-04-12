Νέος Κόσμος: “Στοπ” στο έθιμο με τις μολότοφ – Ανάσταση με ΜΑΤ και προσαγωγές

Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ έβαλε μπλόκο στα βαρελότα και στις μολότοφ στον Νέο Κόσμο σε ένα “έθιμο” που τηρούταν τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της Αθήνας κατά την διάρκεια της Ανάστασης.

Ήδη από νωρίς το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, πέριξ της Λαγουμιτζή είχαν ακροβολιστεί αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες. Η εικόνα προκάλεσε εντύπωση καθώς ανάμεσα στους πιστούς κυκλοφορούσαν αστυνομικοί, ενώ πέριξ του σημείου υπήρχαν σταθμευμένα περιπολικά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, κατά τους ελέγχους πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν σακίδια με μολότοφ και έγιναν επτά προσαγωγές εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Έτσι, αυτή την φορά, το «Χριστός Ανέστη», συνοδεύτηκε μόνο από φωτοβολίδες στον ουρανό και κάποιες ελάχιστες κροτίδες.