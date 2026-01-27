Hellenic Train: Η ανακοίνωση για το νέο επικίνδυνο περιστατικό με συρμό – Ακυρώθηκαν τα δρομολόγια στη γραμμή Πύργος – Κατάκολο

Νέο περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του μηχανοδηγού σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (27/1) σε συρμό της Hellenic Train.

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης κατά τη διέλευση τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς έπεσε μεγάλο πεύκο πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό του οδηγού.

Στην ανακοίνωση της, η εταιρεία υπογράμμισε ότι έχουν ακυρωθεί τα δρομολόγια στη γραμμή Πύργος – Κατάκολο

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 8:10 π.μ. σημειώθηκε περιστατικό στη σιδηροδρομική γραμμή Ολυμπίας – Κατάκολου, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου, όταν η αμαξοστοιχία 1381, χωρίς επιβάτες, προσέκρουσε σε δένδρο.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας έχει μεταφερθεί για ιατρική φροντίδα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Η Hellenic Train βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στον εργαζόμενό της και την οικογένειά του, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Μέχρι την απομάκρυνση του δένδρου, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή έχουν ανασταλεί προσωρινά. Τα επόμενα προγραμματισμένα δρομολόγια 1382, 1383, 1384, 1385 και 1386 θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία, ώστε να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.

Η Hellenic Train και ο Διαχειριστής Υποδομής συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη.