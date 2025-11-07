Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακύρωση δρομολογίων του Προαστιακού Θεσσαλονίκης λόγω τεχνικών εργασιών

Ποιοι συρμοί δεν θα λειτουργούν

Hellenic Train: Ακύρωση δρομολογίων του Προαστιακού Θεσσαλονίκης λόγω τεχνικών εργασιών
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, το Σάββατο 8.11.2025 και την Κυριακή 9.11.2025, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών του Προαστιακού Θεσσαλονίκης 1596, 1597, 1598 και 1599 δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-1596 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), με ώρα αναχώρησης 12:35

-1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), με ώρα αναχώρησης 14:50

-1597 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), με ώρα αναχώρησης 12:20

-1599 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), με ώρα αναχώρησης 15:10

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα παραπάνω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train και θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ