Hellenic Train: 87 λεπτά καθυστέρηση σε δρομολόγιο Προαστιακού από Αεροδρόμιο προς Πειραιά λόγω τεχνικού προβλήματος

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω προσωρινού τεχνικού προβλήματος στην υποδομή και συγκεκριμένα στις αλλαγές γραμμής (αιχμές) στον Σιδηροδρομικό Κόμβο Αχαρνών (ΣΚΑ), η αμαξοστοιχία 1205 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αεροδρόμιο – Πειραιάς έφτασε στον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 87 λεπτών.

Από την παραπάνω βλάβη επηρεάστηκαν ορισμένα από τα υπόλοιπα πρωινά δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στο τμήμα Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς, ενώ καθυστέρηση παρουσίασε ένα δρομολόγιο στη γραμμή Κιάτου (Πειραιάς – Κιάτο) καθώς και ένα δρομολόγιο στη γραμμή προς τη Χαλκίδα (Αθήνα – Αφίδνες).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και παραμένει σε στενή συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την παροχή της βέλτιστης δυνατής εξυπηρέτησης.