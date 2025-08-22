Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ζήλια “όπλισε” το χέρι του 40χρονου – Το παρελθόν του δράστη και και το “εργαλείο” του φόνου

Η δολοφονία της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ο 40χρονος σύζυγός της, οικοδόμος αλβανικής καταγωγής, επιτέθηκε στη γυναίκα του με αιχμηρό εργαλείο, όταν –σύμφωνα με πληροφορίες– θόλωσε από ζήλια για μήνυμα που εντόπισε στο κινητό της, πιστεύοντας ότι διατηρούσε παράνομη σχέση.

Σεσημασμένος και με ψυχιατρικό παρελθόν

Όπως μετέδωσε το Mega, ο δράστης είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του στις 28 Ιουνίου 2025, πέφτοντας από το μπαλκόνι του σπιτιού του, μπροστά στα μάτια των παιδιών του, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Με εισαγγελική εντολή είχε μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική Βόλου. Παράλληλα, το 2019 είχε συλληφθεί τρεις φορές για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, εξέτισε δίμηνη ποινή και από τότε αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μοιραία επίθεση

Το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τον Alpha, το ζευγάρι ήρθε ξανά σε σφοδρή λογομαχία μέσα στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου όπου ζούσαν. Ο 40χρονος άρπαξε ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιείται στο ψήσιμο και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της συζύγου του. Εκείνη προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας προς την είσοδο της πολυκατοικίας, αλλά εκείνος την ακολούθησε και τη χτύπησε ξανά, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε τζαμαρία και να σωριαστεί αιμόφυρτη.

Τι περιγράφουν οι μάρτυρες

Γείτονες κατέθεσαν ότι άκουσαν τα παιδιά να τρέχουν έντρομα στις σκάλες, φωνάζοντας. «Τον είδα να βγαίνει ξυπόλητος, κρατώντας στα χέρια του ένα αιχμηρό αντικείμενο και να φωνάζει ‘με κυνηγάνε’», είπε κάτοικος της περιοχής. Άλλος ανέφερε πως η γυναίκα ήταν μέσα στα αίματα, ενώ μια νοσοκόμα που έσπευσε να της πιάσει σφυγμό διαπίστωσε ότι δεν είχε ζωτικά σημεία.

Τα τραύματα και η αιτία θανάτου

Σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο του Βόλου, τα χτυπήματα από το αιχμηρό αντικείμενο δεν ήταν από μόνα τους θανατηφόρα. Οι γιατροί εκτιμούν ότι ο θάνατος της 36χρονης προήλθε από την πτώση πάνω στην τζαμαρία, που της προκάλεσε βαρύτατους τραυματισμούς.

Σε σοκ τα παιδιά και η κοινωνία

Η μεγαλύτερη κόρη, μιλώντας στα gegonota.news, ανέφερε ότι οι καυγάδες στο σπίτι ήταν συχνοί, ενώ ο πατέρας τους ζήλευε έντονα τη μητέρα της. Το μικρότερο παιδί, σε κατάσταση σοκ, ψέλλισε στους αστυνομικούς: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι». Η τοπική κοινωνία έχει βυθιστεί στο πένθος, αδυνατώντας να πιστέψει το μέγεθος της τραγωδίας.

Ο δράστης άφαντος

Ο 40χρονος τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά το έγκλημα και παραμένει άφαντος. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, καθώς θεωρείται ότι συνεχίζει να κυκλοφορεί με το όπλο του εγκλήματος.