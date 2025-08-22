Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο 40χρονος δράστης – Σε σοκ τα παιδιά, ποιο το μέλλον τους

Άφαντος παραμένει ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Αγριά του Βόλου, ο οποίος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του με εργαλείο ψησίματος το πρωί της Παρασκευής.

Το ζευγάρι άρχισε να τσακώνεται γύρω στις δέκα και μισή το πρωί στο διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Κωσταντά.Ο 40χρονος οικοδόμος άρπαξε το εργαλείο ψησίματος και μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα στο λαιμό και την πλάτη. Η 36χρονη, τραυματισμένη, προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ο δράστης την ακολούθησε. Τα παιδιά του ζευγαριού, αυτόπτες μάρτυρες της φρικτής σκηνής, είδαν τη μητέρα τους αιμόφυρτη και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Η 16χρονη κόρη του ζευγαριού ενημέρωσε τους αστυνομικούς, βρίσκοντάς τους σε κατάσταση σοκ.

Μετά τη δολοφονία, ο 40χρονος τράπηκε σε φυγή για να αποφύγει τη σύλληψη. Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν να τον αναζητούν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 40χρονος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία και δεν προκύπτει ιστορικό τέτοιων περιστατικών. Το ζευγάρι είχε τέσσερα παιδιά ηλικίας από 6 έως 18 ετών, τα οποία παρακολουθούνται από ψυχολόγο από την πρώτη στιγμή.

“Γνωστός” στις αρχές ο δολοφόνος

Ο 40χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές για διάφορα αδικήματα στο παρελθόν. Στις 18 Νοεμβρίου του 2024, είχε συλληφθεί για να απελαθεί από τη χώρα. Είχε επίσης συλληφθεί στις 9 και 24 Οκτωβρίου 2019 για κατοχή ναρκωτικών. Από τις 25 Οκτωβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2018, είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για ψευδή ανωμοτί κατάθεση στις φυλακές της Λάρισας. Στις 12 Δεκεμβρίου 2019, είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εμπορευόταν ναρκωτικά και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στο κατάστημα κράτησης Θεσσαλονίκης από 17 Μαρτίου έως 2 Ιουλίου 2020. Το 2013, είχε συλληφθεί δύο φορές για πλαστογραφία από το τμήμα συνοριακής φύλαξης Μεσοποταμίας στην Καστοριά και είχε κριθεί ανεπιθύμητος με απόφαση του πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Ποιο το μέλλον των παιδιών;

Τα τρία μικρότερα παιδιά της – ηλικίας 5, 13 και 16 ετών – βρίσκονται προς το παρόν υπό την προστασία της 18χρονης αδελφής τους, αλλά η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Η Εισαγγελία αναζητά λύσεις για να απομακρυνθούν τα παιδιά από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα και να εξασφαλιστεί η φροντίδα τους. Ενδεικτικά, η ψυχολογική στήριξη είναι αναγκαία, και οι αρμόδιες Αρχές επεξεργάζονται διάφορες προτάσεις για τη φιλοξενία τους, με την ελπίδα να βρουν συγγενείς ή άλλους υποστηρικτικούς φορείς που να αναλάβουν την ευθύνη τους.

Ποια ήταν η 36χρονη – Είχε κάνει απόπειρα ανθρωποκτονίας ο δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες από το taxydromos.gr, το ζευγάρι είχε μετακομίσει στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου της πολυκατοικίας της οδού Κωνσταντά 18, λιγότερο από έναν χρόνο πριν.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, ο 40χρονος οικοδόμος στο επάγγελμα είναι χρήστης ναρκωτικών και τον Ιούνιο είχε κάνει απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τους γείτονες, που είναι σοκαρισμένοι από το αποτρόπαιο έγκλημα, απλώς τον έβλεπαν να κυκλοφορεί στη γειτονιά, ενώ δεν είχε αναπτύξει σχέσεις με περιοίκους.

Όσο για την άτυχη 36χρονη, όπως τονίζουν περίοικοι, ήταν μία γυναίκα ήσυχη, εργατική, που εργαζόταν σε εργοστάσιο και δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα.

Ήταν αφοσιωμένη στην ανατροφή των τεσσάρων παιδιών που απέκτησε μαζί με τον δράστη και συγχρόνως πάλευε για το μεροκάματο.

Σοκαριστικό βίντεο από το σημείο της δολοφονίας

Βίντεο που ‘έφέρε στην δημοσιότητα το DEBATER, δείχνει εικόνα από το σημείο της στυγερής δολοφονίας, ενώ παράλληλα ακούγεται η σπαρακτική αντίδραση της μίας κόρης που βρισκόταν εκεί.