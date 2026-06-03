Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Κορυδαλλό – Απεγκλωβίστηκε άνδρας από τον τελευταίο όροφο (βίντεο)
Επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (3/6) στον Κορυδαλλό όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή του Κορυδαλλού.
Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Ένας άνδρας είχε εγκλωβιστεί στην πολυκατοικία έχοντας ανέβει στον τελευταίο όροφο για να γλυτώσει από τους καπνούς.
Λίγο μετά τις 11, ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από το διαμέρισμα όντας καλά στην υγεία του.
Αυτόπτης μάρτυρας που βρίσκεται στο σημείο αναφέρει στο DEBATER: «Έχει ανέβει ένα παλικαράκι πάνω στον τελευταίο όροφο. Τριώροφη είναι η πολυκατοικία.
Έχει πάρει κάτι πετσέτες μαζί του για να μπορέσει να αντέξει τον καπνό. Ελπίζω να τα καταφέρει. Είναι η πυροσβεστική στο σημείο»
Τονίζεται πως η πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφη πολυκατοικία επί της οδού Σάμου λίγο μετά τις 10 το πρωί στον Κορυδαλλό. Κατά τις ίδιες πηγές, η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη μετά την παρέμβαση της πυροσβεστικής.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις