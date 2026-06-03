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Βρετανία: Ελικόπτερο του ναυτικού έπεσε σε χωράφι στο Ντέβον

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας

Βρετανία: Ελικόπτερο του ναυτικού έπεσε σε χωράφι στο Ντέβον
EPA
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 12:19

Συναγερμός σήμανε μετά από την πτώση ελικοπτέρου του βασιλικού ναυτικού της Βρετανίας σε χωράφι στην περιοχή του Ντέβον στην περιοχή Σούρτον Ντάουν.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

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«Το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία. Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ελικόπτερο του Βασιλικού Ναυτικού», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Guardian.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος ή για πιθανά θύματα. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμούς δρόμων γύρω από τον αυτοκινητόδρομο A386, καθώς και στην περιοχή του κόμβου και του σταθμού εξυπηρέτησης του αυτοκινητοδρόμου A30 στο Sourton Cross.

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