Γρεβενά: Συνελήφθησαν σε δασική περιοχή δυο άνθρωποι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης

Στη σύλληψη δυο ατόμων σε δασική περιοχή στα Γρεβενά για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, οι δυο ημεδαποί ηλικίας 36 και 37 ετών συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής 5/9 ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Επιπλέον, σε βάρος του 37χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία και για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί κατέλαβαν σε δασική περιοχή των Γρεβενών τους ανωτέρω, να περιποιούνται από κοινού ειδικά διαμορφωμένη φυτεία, αποτελούμενη από –5– δενδρύλλια κάνναβη,ς ύψους από -0,80- έως -1,6- μέτρων, στην οποία υπήρχε εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ποτίσματος που λειτουργούσε με μπαταρίες.

Στο χώρο της φυτείας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, διάφορα σύνεργα καλλιέργειας και ποτίσματος όπως (μπιτόνια νερού, γλάστρες κ.α) και -8- μπαταρίες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε την 06-09-2025 τις πρωινές ώρες, στην οικία του 37χρονου, σε περιοχή των Γρεβενών, από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Γρεβενών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-4- δενδρύλλια κάνναβης ύψους από -0,40- έως -0,70- μέτρων,

-151,10- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-1- ζυγαριά ακριβείας,

-12- αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης αναμεμιγμένα με καπνό,

-4- σπαθιά,

-5- μαχαίρια,

-1- σουγιάς,

-2- πιστόλια,

-1- κυνηγετικό όπλο,

-398- φυσίγγια,

χρηματικό ποσό των -3.500- ευρώ,

-2- ανιχνευτές μετάλλων,

-2- σπρέι πιπεριού,

-1- μεταλλικός τρίφτης κάνναβης,

-1- πτυσσόμενο γκλοπ,

ζευγάρι χειροπέδες,

-2- κινητά τηλέφωνα,

-2- συσκευασίες με λάστιχο και

-3-πλαστικά φλοτέρ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.