Γλυκά Νερά: Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τον 23χρονο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα πριν το δυστύχημα

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη μοιραία πορεία του 23χρονου οδηγού μηχανής λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη φονική σύγκρουση στα Γλυκά Νερά.

Όπως παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο νεαρός φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη λεωφόρο Λαυρίου. Λίγο αργότερα, ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος από τη σύγκρουση.

Ο 23χρονος, που κατευθυνόταν προς Παιανία, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, η οποία εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα, στο ύψος του Πρασίνου Λόφου.

Αμέσως κινητοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το αν υπήρχε άλλο όχημα στην περιοχή τη στιγμή της πρόσκρουσης που θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της μηχανής.