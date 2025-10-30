Γλυκά Νερά: Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου – Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής

Ακόμα μια τραγωδία σημειώθηκε στην Αττική και συγκεκριμένα στα Γλυκά Νερά, με έναν νεαρό αναβάτη μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του σε ένα τραγικό τροχαίο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 23:40 το βράδυ της Τετάρτης 29/10, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ξέφυγε από την πορεία της και ανετράπη, ενώ κινείτο στη λεωφόρο Λαυρίου.

Ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος δεν φορούσε κράνος, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.