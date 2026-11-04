Γλυφάδα: Έκλεψαν αυτοκίνητο από Τμήμα – Επιχείρησαν να παρασύρουν αστυνομικό

Κλοπή αυτοκινήτου που φυλασσόταν σε Αστυνομικό Τμήμα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου στη Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα, δύο δράστες, που κάλυπταν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με μάσκες και κουκούλες, άρπαξαν το αυτοκίνητο, το οποίο είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από την Ομόνοια.

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Σημειώνεται, ότι το όχημα είχε εντοπιστεί στη Γλυφάδα και το είχαν κρατήσει στο τμήμα. Η αστυνομικός σκοπός του τμήματος είπε ότι επιχείρησαν να την παρασύρουν με το αυτοκίνητο.

Το όχημα εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο Κερατσίνι.