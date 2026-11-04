Γλυφάδα: Έκλεψαν αυτοκίνητο από Τμήμα – Επιχείρησαν να παρασύρουν αστυνομικό
Το όχημα εντοπίστηκε στο Κερατσίνι
Κλοπή αυτοκινήτου που φυλασσόταν σε Αστυνομικό Τμήμα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου στη Γλυφάδα.
Συγκεκριμένα, δύο δράστες, που κάλυπταν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με μάσκες και κουκούλες, άρπαξαν το αυτοκίνητο, το οποίο είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από την Ομόνοια.
Σημειώνεται, ότι το όχημα είχε εντοπιστεί στη Γλυφάδα και το είχαν κρατήσει στο τμήμα. Η αστυνομικός σκοπός του τμήματος είπε ότι επιχείρησαν να την παρασύρουν με το αυτοκίνητο.
Το όχημα εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο Κερατσίνι.
πηγή στην Google
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