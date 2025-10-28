Γλυφάδα: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 70χρονη μετά την άγρια επίθεση άστεγου – «Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει» λέει η κόρη της (Βίντεο)

Σε κρίσιμη κατάσταση μέσα στην εντατική βρίσκεται η 70χρονη από τη Γλυφάδα μετά την επίθεση από έναν 38χρονο άστεγο στη μέση του δρόμου, ενώ τάιζε τα αδέσποτα γατάκια της γειτονιάς.

Συγκεκριμένα, στις 24 Οκτωβρίου, ο 38χρονος δράστης επιτέθηκε πισώπλατα στην 70χρονη, χτυπώντας τη με μία πέτρα στο κεφάλι. Στη συνέχεια προσπαθώντας να διαφύγει, εγκατέλειψε την ηλικιωμένη αιμόφυρτη. Η γυναίκα είχε πάει για θαλάσσιο μπάνιο.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Mega η κόρη της λέει: «Είναι σε καταστολή η μητέρα μου. Το σπίτι μου εμένα κοντεύει να κλείσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, έχω χάσει τον μπαμπά μου. Πήγα στο νοσοκομείο και η μητέρα μου ήτανε σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει».

Αναίτια, χωρίς να έχει προηγηθεί το παραμικρό, ο 38χρονος δράστης που φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, επιτέθηκε με μία πέτρα στην 70χρονη χωρίς κανείς να προλάβει να αντιδράσει.

«Τον βρήκανε οι φίλες της μητέρας μου να κρατάει πέτρα στο χέρι του. Οι φίλες της κάνανε μπάνιο στη θάλασσα και η μητέρα μου τάιζε τα γατάκια, γιατί είναι και χειμερινοί κολυμβητές και πηγαίνουν εκεί στη Γλυφάδα», συμπληρώνει η κόρη της 70χρονης.

Με ασθενοφόρο η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση για τέταρτο 24ωρο.

Ο δράστης έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα

Όπως αποδείχθηκε, ο 38χρονος έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και προφυλακίστηκε στον Κορυδαλλό.

«Δεν είναι στα καλά του, αυτό μου είπανε. Και εγώ μπορεί να γίνω σχιζοφρενής αν η μάνα μου πάθει κάτι ή αν ήταν τα παιδιά μου στη θέση της μάνας μου, και δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει κιόλας», λέει επίσης η κόρη της 70χρονης.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πώς ο 38χρονος με τόσο σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας είχε καταφέρει να αποδράσει από ψυχιατρικά ιδρύματα και να κυκλοφορεί ελεύθερος.