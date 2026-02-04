Γλυφάδα: Αυτοκίνητο τούμπαρε μετά από σύγκρουση με άλλο Ι.Χ. (Εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στη Γλυφάδα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν στη διασταύρωση των οδών Ναπολέοντος Ζέρβα και Κύπρου, με αποτέλεσμα το ένα να αναποδογυρίσει και να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνθήκες της σύγκρουσης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ωστόσο, όπως μεταδίδει το notia.gr, το ένα από τα δύο οχήματα φαίνεται να παραβίασε πινακίδα STOP.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο γυναίκες που οδηγούσαν τα αυτοκίνητα, οι οποίες μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργεία της τροχαίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Πηγή Φωτογραφίας: notia.gr