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ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα δεν έχουν διευκρινιστεί

Γλυφάδα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στη θάλασσα έπεσε όχημα στη Β’ Παραλία Γλυφάδας, με δύο ημεδαπούς επιβαίνοντες, οι οποίοι κατάφεραν να βγουν από το αυτοκίνητο με τις δικές τους δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα και οι δύο επιβαίνοντες εξήλθαν από το όχημα χωρίς να χρειαστούν βοήθεια και είναι καλά στην υγεία τους.

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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα δεν έχουν διευκρινιστεί.

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