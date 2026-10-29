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ΔΙΕΘΝΗ

Ο βασιλιάς Κάρολος χόρεψε στις Μπαχάμες και μίλησε για τη δουλεία – Η διαμαρτυρία για τις αποζημιώσεις

Aκολούθησε τον ρυθμό, ενώ οι χορευτές γύρω του φορούσαν πολύχρωμα κοστούμια

Ο βασιλιάς Κάρολος χόρεψε στις Μπαχάμες και μίλησε για τη δουλεία – Η διαμαρτυρία για τις αποζημιώσεις
Πηγή φωτογραφίας: The Royal Family / Instagram
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Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε σε μια παραδοσιακή γιορτή στις Μπαχάμες, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις και το αυστηρό πρωτόκολλο των βασιλικών εμφανίσεων. Ειδικότερα, ο 77χρονος μονάρχης που πραγματοποιεί περιοδεία εννέα ημερών στην Καραϊβική, βρέθηκε ανάμεσα στους συμμετέχοντες του Junkanoo, μιας γιορτής γεμάτης χορό και εντυπωσιακές στολές. 

Κρατώντας μαράκες στα χρώματα της σημαίας των Μπαχαμών, ο βασιλιάς Κάρολος ακολούθησε τον ρυθμό, ενώ οι χορευτές γύρω του φορούσαν πολύχρωμα κοστούμια και περίτεχνα καλύμματα κεφαλής. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, με το κοινό να τον χειροκροτεί.

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Όπως μεταδίδει το BBC, ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε την Τρίτη στο παρελθόν της περιοχής και στο διατλαντικό εμπόριο σκλάβων, αναγνωρίζοντας τον πόνο που προκάλεσε. Σε εκδήλωση για τη νεολαία των Μπαχαμών, μίλησε για τον πολιτισμό της χώρας, ο οποίος διαμορφώθηκε μέσα από μια ιδιαίτερα σκληρή ιστορική περίοδο, και επισήμανε τη σημασία του να αναγνωρίζονται οι αδικίες του παρελθόντος.

Μάλιστα, την ώρα των εκδηλώσεων, ομάδα ακτιβιστών συγκεντρώθηκε κοντά στη διαδρομή της παρέλασης, κρατώντας πλακάτ με το μήνυμα «Πληρώστε μας όσα μας οφείλετε». Οι διαδηλωτές ανήκαν στην Εθνική Επιτροπή Αποζημιώσεων των Μπαχαμών, ενώ, σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία τούς απομάκρυνε από το σημείο.

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