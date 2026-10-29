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ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Προφυλακίστηκε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος – Ελεύθερος με όρους και εγγύηση ο γιος του

Έξι οι προφυλακίσεις μέχρι στιγμής για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων – Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων στην Ευελπίδων.

«Χωριάτικο»: Προφυλακίστηκε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος – Ελεύθερος με όρους και εγγύηση ο γιος του
Η νέα έρευνα της ΔΑΟΕ επαναφέρει στο προσκήνιο το δικαστικό ιστορικό του Άγγελου Γιαννακόπουλου.
DEBATER NEWSROOM

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», μετά την απολογία του για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας των Αρχών.

Αντίθετα, ο γιος του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικής εγγύησης.

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Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του DEBATER, ο συνολικός αριθμός των προφυλακίσεων ανέρχεται πλέον σε έξι, ενώ η ανακριτική διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη.

«Χωριάτικο»: Η απόφαση για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο

Ο 57χρονος επιχειρηματίας απολογήθηκε την Πέμπτη (29/10) ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης.

Οι διωκτικές Αρχές τού αποδίδουν κεντρικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, η δράση της οποίας διερευνάται για σοβαρά οικονομικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατά την απολογία του, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες περί απάτης και να υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες για την υπερασπιστική του γραμμή, είχε ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή, εναλλακτικά, να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, επικαλούμενος προβλήματα υγείας και την οικογενειακή του κατάσταση.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γιος του

Διαφορετική ήταν η απόφαση για τον γιο του επιχειρηματία, ο οποίος επίσης περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους της υπόθεσης.

Ο γιος του Άγγελου Γιαννακόπουλου αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικών όρων και χρηματικής εγγύησης.

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Το ακριβές ύψος της εγγύησης και το περιεχόμενο των περιοριστικών όρων δεν έχουν διευκρινιστεί στις πληροφορίες που είναι μέχρι στιγμής διαθέσιμες.

Έξι οι προφυλακίσεις μέχρι στιγμής

Μετά τις νεότερες αποφάσεις, έξι κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

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Νωρίτερα, όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, τέσσερις κατηγορούμενοι είχαν προφυλακιστεί, ενώ άλλοι έξι είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε κατηγορούμενο, με βάση τα στοιχεία που εξετάζουν οι δικαστικές Αρχές.

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Η έρευνα για την υπόθεση «Χωριάτικο»

Συνολικά, 59 πρόσωπα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης, για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, τη φερόμενη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης, οικονομικές απάτες, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ξέπλυμα χρήματος.

Όπως είχε γράψει το DEBATER για την έναρξη των απολογιών στην Ευελπίδων, οι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον των δικαστικών λειτουργών προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Οι απολογίες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται και νέες αποφάσεις για την ποινική μεταχείριση των υπόλοιπων κατηγορουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι η προσωρινή κράτηση δεν συνιστά καταδίκη και για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

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«Χωριάτικο»: Τέσσερις προφυλακίσεις και έξι ελεύθεροι – Τι ισχυρίζεται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος

Σε εξέλιξη οι απολογίες για την πολύκροτη υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων. Τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι και έξι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τι φέρεται να υποστηρίζει ο επιχειρηματίας για τις εταιρείες, τις φορολογικές υποχρεώσεις και τα προβλήματα υγείας που επικαλείται.

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