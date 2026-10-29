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Σέρρες: Έπεσε αναβατόριο καταστήματος με δύο γυναίκες – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Μια 56χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος και μια 29χρονη τραυματίστηκαν ελαφρά όταν έπεσε αναβατόριο που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Σέρρες: Έπεσε αναβατόριο καταστήματος με δύο γυναίκες – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10) στις Σέρρες, όταν αναβατόριο ανοιχτού τύπου έπεσε ενώ επάνω του βρίσκονταν δύο γυναίκες, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τους.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, σε κατάστημα της περιοχής.

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Από την πτώση τραυματίστηκαν η 56χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος και μία 29χρονη γυναίκα, οι οποίες βρίσκονταν επάνω στο αναβατόριο τη στιγμή του ατυχήματος.

Σέρρες: Το αναβατόριο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εμπορευμάτων

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αναβατόριο ήταν ανοιχτού τύπου και χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες του καταστήματος, προκειμένου να μεταφέρονται εμπορεύματα μεταξύ του ισογείου και του υπογείου.

Υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, το αναβατόριο έπεσε ενώ οι δύο γυναίκες βρίσκονταν επάνω του.

Στο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τις δύο γυναίκες και τις μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τραύματά τους είναι ελαφρά και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του αναβατορίου δεν έχουν γίνει γνωστές.

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