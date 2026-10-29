«Χωριάτικο»: Τέσσερις προφυλακίσεις και έξι ελεύθεροι – Τι ισχυρίζεται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος

Τέσσερις προφυλακίσεις και έξι αποφάσεις για αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», που βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας των Αρχών.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, στον οποίο οι διωκτικές Αρχές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στην υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση.

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Σύμφωνα με πληροφορίες για την υπερασπιστική του γραμμή, ο επιχειρηματίας αρνείται ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη και υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στη διαχείριση εταιρειών δεν είχαν στόχο την αποφυγή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.

Παράλληλα, φέρεται να επικαλείται σοβαρά προβλήματα υγείας και την οικογενειακή του κατάσταση, ζητώντας, εφόσον δεν αφεθεί ελεύθερος, να του επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Τέσσερις προφυλακίσεις και έξι ελεύθεροι με όρους

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, μετά τις πρώτες απολογίες τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ άλλοι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πρόκειται για τον μέχρι στιγμής απολογισμό και όχι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς οι απολογίες συνεχίζονται.

Όπως είχε γράψει νωρίτερα το DEBATER, συνολικά 59 κατηγορούμενοι κλήθηκαν να απολογηθούν για την υπόθεση «Χωριάτικο», με την πρώτη ομάδα να οδηγείται ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη (29/10).

Οι αποφάσεις για την προσωρινή κράτηση ή την επιβολή περιοριστικών όρων λαμβάνονται εξατομικευμένα και δεν συνιστούν κρίση περί ενοχής των κατηγορουμένων.

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Γιαννακόπουλος: «Η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη»

Στο επίκεντρο της υπερασπιστικής γραμμής του Άγγελου Γιαννακόπουλου βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο χαρακτήρας των οικονομικών πράξεων που διερευνώνται.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη.

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Παράλληλα, αρνείται ότι προχώρησε σε απόκρυψη φορολογητέας ύλης, ισχυριζόμενος ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από φορολογικές δηλώσεις οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί.

Η θέση αυτή αποτελεί υπερασπιστικό ισχυρισμό και δεν μεταβάλλει το περιεχόμενο της ποινικής δίωξης.

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Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση «Χωριάτικο» έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων και πλημμελημάτων, μεταξύ των οποίων απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Τι υποστηρίζει για τις εταιρείες που άλλαζαν διαχειριστές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξηγήσεις που φέρεται να δίνει ο επιχειρηματίας για εταιρείες οι οποίες είχαν συσσωρεύσει οφειλές και συνέχισαν τη λειτουργία τους με διαφορετικούς διαχειριστές.

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Σύμφωνα με την υπερασπιστική του θέση, οι αλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και όχι με σκοπό να αποφύγουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι επιδίωξή του ήταν να ενταχθούν οι οφειλές σε ρύθμιση, ώστε οι εταιρείες να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αφορούν ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται στην υπόθεση: τη σχέση μεταξύ των εταιρειών, των διαχειριστών τους και των οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Όπως έχει αποκαλύψει το DEBATER, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν βρεθεί εκατοντάδες εταιρείες και οι μεταξύ τους διαχειριστικές σχέσεις.

«Δραστηριοποιούμαι στον χώρο από το 1996»

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται επίσης να απορρίπτει την εκδοχή ότι οι εταιρείες του αποτελούσαν ευκαιριακά επιχειρηματικά σχήματα.

Για να υποστηρίξει τη θέση του, επικαλείται τη μακροχρόνια παρουσία του στον κλάδο της αρτοποιίας, αναφέροντας ότι δραστηριοποιείται επιχειρηματικά από το 1996.

Κατά τους ισχυρισμούς του, οι επιχειρήσεις είχαν πραγματική δραστηριότητα και στόχος του ήταν να τις διατηρήσει και να τις αναπτύξει.

Με αυτή την επιχειρηματολογία επιχειρεί να αντικρούσει την εικόνα εταιρειών που, κατά την κατηγορία, ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Η αξιολόγηση των ισχυρισμών του, όπως και των στοιχείων της δικογραφίας, ανήκει στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Επικαλείται προβλήματα υγείας και ζητά «βραχιολάκι»

Στο πλαίσιο των αιτημάτων του σχετικά με την προσωπική του ελευθερία, ο επιχειρηματίας φέρεται να επικαλείται και την κατάσταση της υγείας του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπερασπιστική του θέση, αναφέρεται σε προβλήματα στο ήπαρ, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καρδιολογικά ζητήματα.

Παράλληλα, επικαλείται το γεγονός ότι έχει ανήλικο παιδί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζητά να αφεθεί ελεύθερος και, εφόσον αυτό δεν γίνει δεκτό, να εξεταστεί η δυνατότητα κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, του μέτρου που είναι ευρύτερα γνωστό ως «βραχιολάκι».

Τα προβλήματα υγείας αποτελούν ισχυρισμούς που επικαλείται ο ίδιος και δεν συνιστούν ανεξάρτητα επιβεβαιωμένες ιατρικές διαπιστώσεις.

Η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Η υπόθεση «Χωριάτικο» παραμένει ανοιχτή σε δικαστικό επίπεδο, καθώς η διαδικασία των απολογιών δεν έχει ολοκληρωθεί.

Οι τέσσερις προσωρινές κρατήσεις και οι έξι αποφάσεις για ελευθερία υπό όρους αποτελούν τον μέχρι στιγμής απολογισμό.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες απολογίες, στις αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους και ειδικότερα στην κρίση επί των αιτημάτων που προβάλλει ο Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Για το σύνολο των κατηγορουμένων ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, ενώ η προσωρινή κράτηση δεν ισοδυναμεί με καταδίκη.