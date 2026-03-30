Φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη: Στο νοσοκομείο δυο τραυματίες – Σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο ένας (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Έρευνα για τα ακριβή αίτια
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας 30/3 όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στου Γκύζη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER από την πυρκαγιά υπήρξαν δυο τραυματισμοί ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία», με το ένα από αυτά να είναι πολύ σοβαρά.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, κι ένα ειδικό βραχιονοφόρο κλιμακοφόρο όχημα που επιχείρησαν και κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο.
