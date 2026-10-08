Κλείνει την Παρασκευή η Γκράβα – Δούκας: «Δεν υπάρχει αίσθημα ασφάλειας στο σχολείο»

Κλειστό θα παραμείνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά την ομόφωνη έγκριση της πρότασης του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στο δημοτικό συμβούλιο. Η απόφαση ελήφθη μετά τη συζήτηση για την οσμή αερίου και τις ανησυχίες μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με την ασφάλεια των σχολικών μονάδων.

Ο δήμαρχος ζήτησε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο και έως το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου να υπάρχει γραπτή ενημέρωση από όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις για τη λειτουργία του συγκροτήματος.

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Δούκας: «Δεν υπάρχει αίσθημα ασφάλειας στο σχολείο»

Το ζήτημα, παρότι εκτός ημερήσιας διάταξης, κυριάρχησε στη συνεδρίαση, με τη συζήτηση να διαρκεί περισσότερο από δύο ώρες.

Ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε επανειλημμένα ότι προέχει η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και δεσμεύτηκε για πλήρη ενημέρωση σχετικά με οποιαδήποτε αναφορά.

Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει έγγραφο που να αναφέρει κινδύνους. Ωστόσο, στο τέλος της συζήτησης επισήμανε:

«Το σχολείο δεν λειτουργεί όταν υπάρχει κίνδυνος κι εγώ δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει μια καθαρή απάντηση πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει αίσθημα ασφάλειας στο σχολείο».

Στη συνέχεια πρότεινε το κλείσιμο του συγκροτήματος για την Παρασκευή, ζητώντας γραπτές απαντήσεις για το αν αποκλείεται οποιαδήποτε πιθανότητα κινδύνου.

Κλειστή η παροχή αερίου – Νέος εξονυχιστικός έλεγχος

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί οι δύο εμπλεκόμενες εταιρείες, ωστόσο παραβρέθηκε εκπρόσωπος μόνο της μίας.

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Ο ίδιος ανέφερε ότι η παροχή αερίου έχει κλείσει και ότι την Παρασκευή θα ξεκινήσει δεύτερος εξονυχιστικός έλεγχος, η διάρκεια του οποίου ενδέχεται να φτάσει τις δέκα ημέρες.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη στάση της εταιρείας που δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση, παρότι είχε κληθεί, και περιορίστηκε στην αποστολή εγγράφου.

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Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί ζήτησαν αναστολή λειτουργίας

Στην αίθουσα τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι ζήτησαν να ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων που στεγάζονται στη Γκράβα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξαν εντάσεις. Γονείς και μαθητές σήκωσαν πανό, το οποίο κατέβηκε σχεδόν αμέσως, έπειτα από εντολή της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

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Αρχικά είχε προταθεί από τη δημοτική αρχή η έκδοση σχετικού ψηφίσματος. Τελικά, το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του δημάρχου για κλείσιμο την Παρασκευή και ελέγχους πριν από τις επόμενες αποφάσεις.

Ενημέρωση και για τα κτίρια με ρωγμές στην Κυψέλη

Νωρίτερα, το δημοτικό συμβούλιο ενημερώθηκε και για την υπόθεση των κτιρίων στην Κυψέλη που εμφανίζουν ρωγμές.

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Ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη των κατοίκων» μετά τις τελευταίες εξελίξεις, τονίζοντας ότι ο δήμος παραμένει στο πλευρό τους.

Ανέφερε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα θα καλέσει τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους, προκειμένου να συντονιστούν οι επόμενες κινήσεις.