Σε εξέλιξη οι εργασίες στη Γκράβα – Στόχος να ολοκληρωθούν στο τέλος Νοεμβρίου

Οι εργασίες στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά τα σοβαρά κενά ασφαλείας, που διαπίστωσε το πόρισμα του ΤΕΕ, στο δίκτυο φυσικού αερίου, βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο οι παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, στο λεβητοστάσιο, στα υπόγεια της Γκράβας, έχει διαπιστωθεί από το πόρισμα μια σειρά ελλείψεων, όπου γίνονται οι εργασίες. Συγκεκριμένα σήμερα πραγματοποιείται η δημιουργία πυροδιαμερισμάτων με πυράντοχο υλικό, δηλαδή διαφοροποιείται ο χώρος ενδιάμεσα και τοποθετείται συγκεκριμένο πυράντοχο υλικό το οποίο έχει διάρκεια πυραντοχής 90 λεπτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδιάμεσα από την πίσω πλευρά μπαίνουν δύο στρώματα κι από πίσω μπαίνει ο συγκεκριμένος ορυκτοβάμβακας. Με αυτόν τον διαχωρισμό απομονώνεται τα ηλεκτροστάσιο.



Το προσωπικό πραγματοποιεί εργασίες ούτως ώστε να τρέξουν πιο γρήγορα και να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέχρι το τέλος του μήνα.



Θα μπορεί μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου να τεθεί ξανά σε λειτουργία η θέρμανση. Θα μπορούν οι μαθητές να έχουν θέρμανση όταν έρθουν τα μεγάλα κρύα και θα μπορούν πλέον με ασφάλεια να θέσουν σε λειτουργία το σύστημα φυσικού αερίου.

Στο εξωτερικό κομμάτι αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται με τροχό, καθαρισμός στους αγωγούς φυσικού αερίου στα σημεία που γίνονται ενώσεις, ούτως ώστε αύριο ή μεθαύριο να πραγματοποιηθεί ένας συνολικός έλεγχος κατά μήκος των αγωγών για να βεβαιωθεί η ποιότητα των τοιχωμάτων του αγωγού.