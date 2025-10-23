Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε η 16χρονη – «Έλλειψη σεβασμού» καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

Το σχολείο της 16χρονης, που έχασε τη ζωή της έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι, βρίσκεται υπό κατάληψη. Οι συμμαθητές της, με ανακοίνωσή τους, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους και καταγγέλλουν «έλλειψη σεβασμού» από τη διευθύντρια του σχολείου.

Η απόφαση του 15μελούς να προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου προκύπτει από την ανάγκη να εκφράσει τον σεβασμό και την αγάπη προς τη συμμαθήτρια τους που έχασε απότομα τη ζωή της, αλλά και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η διευθύντρια την απώλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του 15μελους

«Η κατάληψή μας αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας που “έφυγε” τόσο ξαφνικά, αλλά και διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια του σχολείου μας χειρίστηκε αυτή την απώλεια, χωρίς την ευαισθησία και τον σεβασμό που μια τέτοια στιγμή απαιτεί.

Την ημέρα του τραγικού γεγονότος, ζητήσαμε να αφιερωθεί μία ώρα για να τιμήσουμε την μνήμη της, κάτι που έγινε δεκτό ύστερα από έντονη συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του λόγου της, η διευθύντρια ανέφερε πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας — όπως και θα έπρεπε.

Ωστόσο, χθες, 22/10/2025, ημέρα της κηδείας, το σχολείο λειτούργησε κανονικά, γεγονός που δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη μνήμη της συμμαθήτριάς μας. Επιπλέον, η αναφορά ότι “εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση” ήταν άδικη, προσβλητική και ακατάλληλη σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.

Παράλληλα, θεωρούμε εξίσου ασέβεια το γεγονός ότι, μέσα σε αυτή την θλιβερή περίοδο, συνεχίζει να ακούγεται μουσική στα διαλείμματα, κάτι που δεν αρμόζει στο κλίμα πένθους που επικρατεί στο σχολείο μας.

15μελές ΠΕ.ΠΑ.Δ Ταύρου».