Γκάζι: Αυτή είναι η 16χρονη που πέθανε έξω από μπαρ – «Είχε όλη τη ζωή της μπροστά της» λέει συγγενής της

Τις έρευνες τους προκειμένου να φανούν τα αίτια του θανάτου του 16χρονου κοριτσιού έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής 19/10 συνεχίζουν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, η 16χρονη έχοντας βγει έξω από το κλαμπ όπου διασκέδαζε με φίλους της κατέρρευσε, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγγενής του 16χρονου κοριτσιού ξεσπάει μιλώντας στο DEBATER, τονίζοντας παράλληλα ότι η κηδεία της πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22/10. Το 16χρονο κορίτσι που πέθανε έξω από κλαμπ στο Γκάζι

«Το κορίτσι το κηδέψαμε σήμερα. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε τόσο μικρή. Είχε όλη τη ζωή της μπροστά της» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Να τους βάλουν φυλακή που ποτίζουν τα παιδιά τα ανήλικα με ποτά μπόμπες και τα χαπακωνουν. Τι να το κάνω και να τον συλλάβουν τον υπεύθυνο; Αν τον συλλάβουν. Θα ξαναβγεί έξω και θα κάνει τα ίδια. Ο πατέρας της το πέρασε όλο. Το κοριτσάκι μας δεν επιστρέφει πίσω. Σώστε τα παιδιά σας από αυτούς».

Γκάζι: Το χρονικό της υπόθεσης

Κατά τις 01:50 έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ, το οποίο σε 7 λεπτά είχε φτάσει στο σημείο. Εκεί βρήκαν την 16χρονη χωρίς σφυγμό και ξεκίνησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και την μετέφεραν στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Γκάζι: Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την Αστυνομία

Πολύτιμος χρόνος φαίνεται να χάθηκε καθώς κανείς δεν ενημέρωσε άμεσα την ΕΛΑΣ, με τον πατέρα του άτυχου κοριτσιού να πηγαίνει το πρωί της Κυριακής 19/10 στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και αναφέρει τον θάνατο της κόρης του.

Πλέον, το Τμήμα Ανηλίκων διενεργεί προανάκριση, ενώ απαντήσεις στα αίτια του θανάτου της 16χρονης αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το κατάστημα έχουν ήδη κατασχεθεί μπουκάλια και ποτά, ώστε να εξεταστούν εργαστηριακά, με τις Αρχές να θέλουν να οδηγηθούν στα αίτια της ανείπωτης τραγωδίας.

Γκάζι: Ακόμα τρία άτομα παρέλαβε το ΕΚΑΒ την ημέρα που κατέληξε η 16χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες το ίδιο βράδυ το ΕΚΑΒ δέχτηκε άλλες τρεις κλήσεις και παρέλαβε άλλα τρία άτομα, ηλικίας 20 με 26 ετών αυτή τη φορά, από τον ίδιο δρόμο σε κατάσταση μέθης και λιπόθυμα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.