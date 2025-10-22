Γκάζι: Νεκρή 16χρονη μετά από νυχτερινή έξοδο σε κλαμπ

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10), στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι όταν ένα 16χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή της.

Γύρω στις 02:00, η ανήλικη βγήκε από το κλαμπ όπου διασκέδασε με φίλους της, περπάτησε λίγα μέτρα και μετά έπεσε στον δρόμο λιπόθυμη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 16χρονη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατος της.

Ο πατέρας της ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας για το περιστατικό, ενώ το Τμήμα Ανηλίκων διενεργεί προανάκριση.