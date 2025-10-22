Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Νεκρή 16χρονη μετά από νυχτερινή έξοδο σε κλαμπ

Τραγωδία στην Αθήνα

DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:17

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10), στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι όταν ένα 16χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή της.

Γύρω στις 02:00, η ανήλικη βγήκε από το κλαμπ όπου διασκέδασε με φίλους της, περπάτησε λίγα μέτρα και μετά έπεσε στον δρόμο λιπόθυμη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 16χρονη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατος της.

Ο πατέρας της ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας για το περιστατικό, ενώ το Τμήμα Ανηλίκων διενεργεί προανάκριση.

