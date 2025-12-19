Γιορτές στα μπλόκα για τους αγρότες: Κλείνουν και τις παρακαμπτηρίους – Ανοίγουν τα διόδια για τους ταξιδιώτες

Αποφασισμένοι και ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες, οι οποίοι από σήμερα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους τουλάχιστον έως τη Δευτέρα 22/12, αυξάνοντας τα μπλόκα

Επίσης, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη της Πέμπτης στον Λευκώνα Σερρών από σήμερα το μεσημέρι θα κλείσουν και τους παρακαμπτήριους δρόμους.

Όσοι συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να περάσουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, παρουσιάζονται διατεθειμένοι να διευκολύνουν την έξοδο των πολιτών για τις γιορτές κρατώντας ανοιχτούς τους δρόμους το Σαββατοκύριακο.

Μάλιστα, δηλώνουν ότι στα σημεία όπου έχουν τη δυνατότητα θα ανοίξουν και τα διόδια, «ώστε να περνούν ελεύθερα τα Ι.Χ. και τα λεωφορεία».

Από την επόμενη εβδομάδα θα επανακαθορίσουν τη στάση τους ανάλογα με τις απαντήσεις της κυβέρνησης, αναμένοντας ασφαλώς κάτι περισσότερο από όσα έχουν ανακοινωθεί.

Μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, πηγές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφεραν: «Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας. Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα», πρόσθεσαν.

Από την πλευρά του, μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Κάποιοι αγρότες δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο με “ναι” στον διάλογο, λέμε όμως “όχι” και το λέμε με κάθε τρόπο και τόνο, στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, οι χειμερινοί προορισμοί πρέπει να λειτουργήσουν. Και νομίζω, αυτό είναι κάτι το οποίο θα λάβουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών.

Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα. Αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε και από την Ευρώπη. Από που θέλω να τονίσω, και να επαναλάβω με κάθε τρόπο, είναι ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, για την οποία θα υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία σήμερα, αποτελεί μια δοκιμασία και μια πρόκληση για όλα τα κόμματα αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε ότι θέλουν να πάμε σε ένα σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί οι οποίοι πραγματικά τις δικαιούνται. Οφείλουν να στηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση και να μη στρουθοκαμηλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο. Ήδη αυτή η μεταρρύθμιση έχει οδηγήσει σε εξοικονομήσεις πόρων.

Πόροι οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν όπως έχουμε πει στους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη, στους σιτοπαραγωγούς, στους βαμβακοπαραγωγούς. Και με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε τελικά στην πράξη αυτό το οποίο λέμε, ότι όχι απλά δεν χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά τελικά τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν από την εξυγίανση του συστήματος θα τα καρπωθούν αυτοί που τα έχουν πραγματικά ανάγκη».

Αγρότες: Το χρονοδιάγραμμα των κινητοποιήσεων

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, το πρόγραμμα των επόμενων ημερών διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Από τις 14:00 σήμερα το μεσημέρι προγραμματίζεται το κλείσιμο ακόμη και των παρακαμπτηρίων οδών, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη μέρα διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Σαββατοκύριακο 20-21 Δεκεμβρίου

Οι αγρότες θα προχωρήσουν σε συμβολικό άνοιγμα των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των ταξιδιωτών για τη διευκόλυνση των εορταστικών μετακινήσεων.

Τρίτη 23 έως Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Προβλέπεται προσωρινή αποκλιμάκωση με άνοιγμα των δρόμων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων, πριν από τη νέα ανάληψη δράσης την Πρωτοχρονιά.