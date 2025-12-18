Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Νέο «όχι» σε διάλογο με την κυβέρνηση (Βίντεο)

Την απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους πήραν το απόγευμα της Πέμπτης 18/12 οι αγρότες όπως ανακοίνωσαν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στην πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 57 μπλόκων από διάφορα σημεία της χώρας, οι αγρότες είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τονίζοντας ότι είναι δυσαρεστημένοι από τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει».

Σύμφωνα με δηλώσεις του το μέλος πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων Κώστας Ανεστίδης είπε «η απόφαση ήταν ότι όλοι είμαστε ενωμένοι. Κόκκινη γραμμή όλων των μπλόκων: Δε βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, μας εμπαίζει. Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα και την Τρίτη θα ανοίξουμε και τα δύο ρεύματα να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές».

«Την Παρασκευή το πρωί θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια, ημέρα διεξαγωγής τη δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ώστε οι πολίτες να περάσουν ανεμπόδιστα. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 14:00, θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι.

Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, χωρίς να κλείσουν τους δρόμους. Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι δράσεις, ενώ από την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων» ανέφερε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Οι συμμετέχοντες στη σημερινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων κάλεσαν τον πρωθυπουργό να δώσει άμεσα λύσεις στα αιτήματά τους, επισημαίνοντας ότι, εφόσον η κυβέρνηση επιθυμεί τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και τη στήριξη ενός βιώσιμου αγροτικού τομέα, οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών. Όπως αποφασίστηκε, τόσο κατά τη διάρκεια του προσεχούς Σαββατοκύριακου όσο και στις ημέρες των εορτών, οι μπάρες στα διόδια θα ανοίγουν, ώστε η διέλευση να γίνεται ελεύθερα και χωρίς ταλαιπωρία για τους εκδρομείς. ‘Αλλωστε, όπως επανέλαβαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων, στόχος τους δεν είναι να στραφεί η κοινωνία εναντίον τους, αλλά να συνεχίσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παραπάνω ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, διευκρινίζοντας ότι απόφαση της σημερινής σύσκεψης είναι από αύριο κιόλας να προχωρήσουν σε σκλήρυνση της στάσης τους στα σημεία όπου έχουν αναπτυχθεί τα μπλόκα. Όπως τόνισε, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα γίνει στο πλαίσιο των διεκδικήσεων που έχουν ήδη αποσταλεί στο Μέγαρο Μαξίμου και επανέλαβε ότι θα διατηρείται ελεύθερη η διέλευση για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τα τουριστικά λεωφορεία, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι παραμένουμε στους δρόμους με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας οχήματα. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική λύση και επιβεβαιώνει ότι ο διάλογος που προτείνει είναι προσχηματικός», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. Σημείωσε και αυτός με τη σειρά του ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται με σεβασμό προς την κοινωνία, επιτρέποντας τη διέλευση ευπαθών προιόντων και λεωφορείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου και της Ομοσπονδίας Αλιέων Μαγνησίας, Παναγιώτης Περράκης, μίλησε για έναν κλάδο που οδηγείται σε μαρασμό. «Τα προβλήματα στην αλιεία είναι τεράστια και παραμένουν χωρίς καμία απάντηση. Έχουμε καταθέσει αναλυτικά τα αιτήματά μας στο υπουργείο και στους αρμόδιους, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία λύση», δήλωσε.

Όπως επισήμανε, οι αλιείς πλήττονται από την εξάπλωση ξενικών ειδών, το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τα υψηλά ενεργειακά τιμολόγια, ενώ υπογράμμισε ότι η αλιεία αποτελεί βασικό πυλώνα του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. «Είμαστε όλοι ένα. Περιμένουμε ουσιαστικά μέτρα. Αν η πολιτεία κάνει ένα βήμα μπροστά, θα κάνουμε κι εμείς ένα βήμα πίσω για να βρεθεί λύση», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία, με αγρότες και κτηνοτρόφους να διατηρούν τα μπλόκα και να προχωρούν σε διακοπές της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (εισόδου – εξόδου).

Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη, ενώ στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών και το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ωστόσο στις 21:00 τον ήραν προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία που είχε επιβαρυνθεί σημαντικά.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σταθερά στο μπλόκο τους, στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί, ενώ σε ισχύ παραμένει από τις 3/12 ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του ρεύματος με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου.

Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο, αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις.

Η εικόνα στη Δυτική Μακεδονία

Σταθερά στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, παραμένουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, με την κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών να διεξάγεται, μέσω παράκαμψης, από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από άλλους συναδέλφους τους, καθώς και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Για σήμερα αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο.

Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Οι συμμετέχοντες στα προαναφερόμενα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα μετέθεσαν για την προσεχή Δευτέρα 22/12 την κινητοποίησή τους με παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Καβάλα, προκειμένου να παρευρεθούν, σήμερα, στη σύσκεψη του Λευκώνα στις Σέρρες.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.