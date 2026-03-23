Γιώργος Τσαγκαράκης: Αύριο η απολογία του – Μυστήριο με την προέλευση των αντικειμένων που κατασχέθηκαν

Σαν «βόμβα» έσκασε στον χώρο της τέχνης η σύλληψη του γνωστού αντικέρ Γιώργου Τσαγκαράκη, ενός προσώπου που μέχρι πρότινος θεωρούνταν υπεράνω πάσης υποψίας και κινούνταν με άνεση ανάμεσα σε καλλιτέχνες, συλλέκτες και επιχειρηματίες.

Ο ιδιοκτήτης γκαλερί, με έντονη τηλεοπτική παρουσία και πολυετή δραστηριότητα στις δημοπρασίες έργων τέχνης, βρίσκεται πλέον υπό κράτηση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη, αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, που περιλαμβάνουν υπεξαίρεση μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, απάτη κατ’ εξακολούθηση, διακίνηση πλαστών έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένη και συστηματική δράση, με στόχο την εξαπάτηση του φιλότεχνου κοινού μέσω τηλεοπτικών και διαδικτυακών δημοπρασιών.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. άρχισε έπειτα από τρεις καταγγελίες που έφτασαν στο λεγόμενο «Ελληνικό FBI». Καταλυτική αποδείχθηκε η υπόθεση ενός Ευαγγελίου του 1745, το οποίο παρουσιάστηκε δημόσια ως συλλεκτικό αντικείμενο μεγάλης αξίας.

Η κατοχή του ενεργοποίησε τις αρχές, καθώς εμπίπτει στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων. Το συγκεκριμένο κειμήλιο εντοπίστηκε στην κατοχή υπαλλήλου του γκαλερίστα, η οποία επίσης συνελήφθη.

Κατά τις έρευνες σε Άλιμο και Κολωνάκι, οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 300 πίνακες, εκ των οποίων μόλις επτά φέρονται ως γνήσιοι, βυζαντινές εικόνες, αρχαίους αμφορείς και 190.000 ευρώ σε μετρητά.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες πολίτες επικοινωνούν με τις αρχές, φοβούμενοι ότι τα έργα που αγόρασαν ίσως αποδειχθούν πλαστά, ενώ το μυστήριο γύρω από την προέλευση των κατασχεθέντων αντικειμένων παραμένει άλυτο.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Τρίτης 24/3, ενώ σημειώνεται πως ο τηλεοπτικός σταθμός Star ανακοίνωσε την αναστολή της συμμετοχής του σε μελλοντικά γυρίσματα της εκπομπής «Cash or Trash».