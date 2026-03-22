Γιώργος Τσαγκαράκης: Οι τρεις καταγγελίες που οδήγησαν στην σύλληψη του – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Τρεις καταγγελίες φέρεται να οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη για την υπόθεση που αφορά μεταξύ άλλων πλαστά έργα τέχνης.

Όπως μεταδίδει το MEGA, η πρώτη αναφορά ήταν στις 24 Φεβρουαρίου 2026, όταν έφτασε στους αστυνομικούς μια ανώνυμη καταγγελία μέσω mail:

“Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας μία συστηματική και συνεχιζόμενη προσπάθεια εξαπάτησης του φιλότεχνου κοινού μέσω τηλεοπτικών και διαδικτυακών δημοπρασιών, πλαστών έργων τέχνης, αναφερόταν στο ηλεκτρονικό μήνυμα”

Η δεύτερη καταγγελία έγινε λίγες μέρες αργότερα, στις 6 Μαρτίου, και έφτασε ένα ακόμη mail στους αστυνομικούς. Αυτή τη φορά ήταν μια επώνυμη καταγγελία, όπου γινόταν λόγος για τηλεοπτική δημοπρασία που εκτίθεντο προς πώληση πλαστά έργα.

Τέλος, στις 19 Μαρτίου, έγινε μια ακόμη καταγγελία από έναν Κύπριο βυζαντινολόγο για το επίμαχο Ευαγγέλιο, χρονολογίας του 1745.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης για 4 αδικήματα που αφορούν Υπεξαίρεση αρχαίου μνημείου κατ΄ επάγγελμα, παράβαση δήλωσης μνημείου, κατασκευή, έκθεση, διακίνηση έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Μετά την άσκηση της δίωξης οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Τι είπε ο δικηγόρος του

Το πρωί της Κυριακής (22/3) ο δικηγόρος του, Ευάγγελος Γκιούκης, έκανε δηλώσεις στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι”, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο Γιώργος Τσαγκαράκης βάλλεται από παντού και ότι είναι ο κορυφαίος Έλληνας γκαλερίστας. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία μήνυση για πλαστό πίνακα και πως στην απολογία του την Τρίτη θα αποδείξει τα πάντα.

Χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του Γιώργο Τσαγκαράκη είπε: “O κύριος Τσαγκαράκης είναι ο κορυφαίος γκαλερίστας στην Ελλάδα, και ασκεί το επάγγελμα αυτό για 35 χρόνια χωρίς να έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικά με το επάγγελμά του…Δεν υπάρχει καμία μήνυση είτε για πλαστό πίνακα είτε για οτιδήποτε άλλο. Ψευδές και αναληθές ότι μόνο επτά πίνακες ήταν αυθεντικοί και θα το αποδείξουμε την Τρίτη στην απολογία μας…”

“Υπάρχουν δεκάδες γνήσια έργα, και άλλα που δεν ήταν γνήσια και βρίσκονταν στην αποθήκη αραχνιασμένα, τα οποία δεν ήταν προς πώληση. Δεν έχει πωληθεί κανένας πλαστός πίνακας, ούτε υπάρχει κάποια μήνυση ή καταγγελία…Το Ευαγγέλιο είναι προϊόν εξωτερικού. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι μια πλεκτάνη διότι ο ίδιος έκλεισε ραντεβού την Παρασκευή για να το πάει στις αρμόδιες αρχές. Δεν το πούλησε, ήθελε απλώς να δει τι προσφορές θα γίνουν για να δει τί αξία έχει…Είχε κλείσει ραντεβού να πάει την Παρασκευή στην Εφορία Αρχαιοτήτων να τον παραδώσει για να καταχωρηθεί. Στο βίντεο απλώς έλεγε ότι το έχει στην κατοχή του και μάζευε προσφορές γιατί ο ίδιος δεν είχε γνώση αν είναι πλαστό ή γνήσιο”, είπε στην συνέχεια ο δικηγόρος του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Ενώ κλείνοντας ο δικηγόρος του Γιώργου Τσαγκαράκη αναφέρθηκε και στην Λόλα Νταϊφά, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Η κυρία Λόλα Νταϊφά περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι και διαδίδει όλα αυτά, αλλά δεν έχει κάνει ούτε μήνυση, ενώ η ιστορία που λέει υποτίθεται ότι έγινε πριν έναν χρόνο. Δεν υπάρχουν τέτοια σκουλαρίκια, και δεν υπάρχει καμία καταγγελία…Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι… Ο φθόνος και ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι το πιο σύνηθες. Όταν είσαι κορυφαίος, βάλλεσαι από τον οποιονδήποτε. Πετροβολούμε τα δέντρα που είναι γεμάτα καρπούς, όχι τα άδεια…”

Εκτός «Cash or Trash» – Η ανακοίνωση του Star

«Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στο πρόσωπο του κ. Γιώργου Τσαγκαράκη, τόσο o τηλεοπτικός σταθμός Star όσο και η Green Pixel Productions, εταιρεία παραγωγής της εκπομπής “Cash or Trash” διευκρινίζουν τα εξής:

Ο κ. Γιώργος Τσαγκαράκης δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αμειβόμενης συνεργασίας με τον σταθμό ή την εταιρεία παραγωγής. Η συμμετοχή του στην εκπομπή περιορίζεται αποκλειστικά στην ιδιότητά του ως ενός εκ των 15 ανεξάρτητων αγοραστών.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αφορμή την εκπομπή, ολοκληρώνονται απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων (πωλητών και αγοραστών), χωρίς εμπλοκή ή διαμεσολάβηση του σταθμού ή της παραγωγής.

Τα επεισόδια της τρέχουσας σεζόν έχουν μαγνητοσκοπηθεί σε προγενέστερο χρόνο και η μετάδοσή τους πραγματοποιείται με σεβασμό προς το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκπομπή.

Ο σταθμός παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον κ. Γιώργο Τσαγκαράκη και σέβεται πλήρως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ισχύει για κάθε πολίτη. Παράλληλα, έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή της συμμετοχής του σε μελλοντικά γυρίσματα της εκπομπής».