Γιώργος Μαζωνάκης: Θα δεχθεί δεύτερη μήνυση και από άλλον τραγουδιστή – «Θα είναι πιο βαριές οι κατηγορίες»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με μια δεύτερη, ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία από συνάδελφό του τραγουδιστή. Η νέα αυτή νομική κίνηση αφορά περιστατικά που έλαβαν χώρα πριν από περίπου δύο χρόνια και περιλαμβάνει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να πρόκειται για το αδίκημα του βιασμού.

Από την πλευρά της υπεράσπισης του καλλιτέχνη, ο δικηγόρος του επιμένει στη γραμμή περί οργανωμένου σχεδίου εκβίασης, συνδέοντας τη νέα αυτή τροπή με την πρόσφατη καταγγελία του 21χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου.

Ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «πιο βαριές κατηγορίες» σε σχέση με την πρώτη υπόθεση, η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για μια μεθοδευμένη προσπάθεια εξόντωσης του τραγουδιστή.

Ο τραγουδιστής θα καταθέσει μηνύσεις

«Έχουμε μιλήσει αρμοδίως στο Τμήμα Εκβιαστών αρκετές μέρες πριν. Έχει σημασία ότι ο καταγγέλλων επέλεξε να καταθέσει μήνυση στην εισαγγελία πέντε ώρες πριν την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα καταθέσουμε μήνυση κατά του επιχειρηματία και δύο συγγενικών του προσώπων που με μηνύματά τους έχουν επιδείξει απειλητική συμπεριφορά εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη», είχε δηλώσει ο δικηγόρος του τραγουδιστή στο «Happy Day.

