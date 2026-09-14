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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ελάνη Χαλκιδικής: Χωρίς ενεργό μέτωπο – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση το μεσημέρι της Δευτέρας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες και επτά εναέρια μέσα.

Φωτιά στην Ελάνη Χαλκιδικής: Χωρίς ενεργό μέτωπο – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:46

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 15:30 σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Λίγο μετά την εκδήλωσή της και συγκεκριμένα στις 15:45, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

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Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν συνολικά 80 πυροσβέστες με 28 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν ένα ελικόπτερο και έξι αεροσκάφη.

Νωρίτερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη Κασσάνδρας στην Χαλκιδική.

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ επιπρόσθετα μεταβαίνουν 55 πυροσβέστες, Εθελοντές και 23 οχήματα.

Επίσης ο Δήμος Κασσάνδρας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Κασσάνδρας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Στις 15·45, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πευκόφυτη δασική έκταση και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

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