Φωτιά στην Ελάνη Χαλκιδικής: Χωρίς ενεργό μέτωπο – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 15:30 σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Λίγο μετά την εκδήλωσή της και συγκεκριμένα στις 15:45, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

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Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν συνολικά 80 πυροσβέστες με 28 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν ένα ελικόπτερο και έξι αεροσκάφη.

Νωρίτερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη Κασσάνδρας στην Χαλκιδική.

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ επιπρόσθετα μεταβαίνουν 55 πυροσβέστες, Εθελοντές και 23 οχήματα.

Επίσης ο Δήμος Κασσάνδρας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ελάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 14, 2026

Επίσης ο Δήμος Κασσάνδρας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Στις 15·45, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πευκόφυτη δασική έκταση και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.