Στη δημιουργία νέου καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου με 150 εκατ. ευρώ έως το τέλος του έτους για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Digital Economy Forum 2026, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. «Οι τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι απολύτως απαραίτητο να αξιοποιηθούν ως εργαλεία για καλύτερη παραγωγικότητα και όχι ως πεδίο νέων αντιθέσεων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να γίνει υπόθεση που αφορά τους πάντες, να ενταχθεί στις ικανότητες και στις δυνατότητες των εργαζομένων», τόνισε.

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Όπως είπε, το νέο αναπτυξιακό καθεστώς θα στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό όσο και με την εκπαίδευση των εργαζομένων τους. Επισήμανε ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις υπολείπεται έναντι του ευρωπαϊκού μέσο όρου και στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων. «Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των τεχνολογικών υποδομών. Είμαστε, όμως, ακόμη πολύ πίσω στις ψηφιακές γνώσεις των εργαζομένων. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, στο οποίο πρέπει να κινηθούμε όλοι μαζί, Πολιτεία και επιχειρήσεις», σημείωσε.

Συνδέοντας τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας με την εθνική ισχύ και ασφάλεια, ο υπουργός τόνισε πως «ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις και ανάμεσα στα κράτη είναι σήμερα πάρα πολύ ισχυρός. Εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, η οικονομία μας πρέπει να γίνει πολύ πιο παραγωγική, πολύ πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική». Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι «η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία πρέπει να είναι ο κορμός της ελληνικής οικονομίας», καθώς αποτελεί δραστηριότητα υψηλής παραγωγικότητας, που προσφέρει καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Αναφερόμενος στο νέο παραγωγικό μοντέλο που υλοποιεί το υπουργείο Ανάπτυξης, σημείωσε ότι έχουν προκηρυχθεί τέσσερα αναπτυξιακά καθεστώτα για τη μεταποίηση, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 1.000 επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ύψους 3,2 δισ. ευρώ, με κρατική στήριξη περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Όπως είπε, η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ έχει ξεπεράσει το 13%, οι εξαγωγές της μεταποίησης έχουν αυξηθεί κατά 59% την τελευταία εξαετία, χωρίς τα πετρελαιοειδή, και «έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, με μισθούς 25% υψηλότερους από τον μέσο όρο της ελληνικής οικονομίας». Πρόσθεσε ότι αποτελεί μεγάλο στοίχημα να στραφούν περισσότεροι νέοι άνθρωποι, επιστήμονες και εργαζόμενοι στη βιομηχανία, η οποία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον της χώρας.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι το 90% των πόρων του Αναπτυξιακού Νόμου κατευθύνεται πλέον στην περιφέρεια, ιδιαίτερα σε παραμεθόριες περιοχές και τις περιοχές με εισόδημα κάτω από το 70% του εθνικού μέσου όρου. «Οι μεγάλες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες αποτελούν πρόβλημα για την οικονομία, για την ασφάλεια της χώρας και για την κοινωνική συνοχή», υπογράμμισε, σημειώνοντας την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων παραγωγικών επενδύσεων και πραγματικής προοπτικής σε ολόκληρη την πατρίδα μας.

Μιλώντας για τις θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βιομηχανίας, ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στο νέο χωροταξικό πλαίσιο, τονίζοντας τη σημασία της οργανωμένης ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, επισήμανε ότι προετοιμάζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και το υψηλό κόστος διαχείρισης που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Προανήγγειλε, επίσης, σημαντική μεταρρύθμιση του πλαισίου για τις στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις, με νέα κριτήρια και προτεραιότητες που θα ενισχύουν την παραγωγικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, καθώς και στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την αγροτική παραγωγή, φέρνοντας ως παράδειγμα το πιλοτικό πρόγραμμα AGRILAB του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο χρηματοδοτεί το υπουργείο Ανάπτυξης με 4 εκατ. ευρώ. Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα εφαρμόζει ήδη καινοτόμες τεχνολογίες σε συνεργασία με τους ίδιους τους αγρότες, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού και της άρδευσης, την πρόληψη ασθενειών και την καλύτερη οργάνωση και απόδοση της παραγωγής.

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Τέλος, ερωτηθείς για τις πολιτικές εξελίξεις και τις εθνικές εκλογές του 2027, ο υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε «αυτονόητο και ρεαλιστικό» τον στόχο της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι στις βουλευτικές εκλογές οι πολίτες επιλέγουν ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει να παρουσιάσει δημιουργικό έργο, αξιοπιστία, έναν πρωθυπουργό που έχει αξιολογηθεί θετικά από τον ελληνικό λαό και συγκεκριμένο σχέδιο για την επόμενη τετραετία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «για πρώτη φορά στα 52 χρόνια της Μεταπολίτευσης δεν έχει διατυπωθεί άλλη εναλλακτική λύση σε επίπεδο κυβέρνησης» και εκτίμησε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα και οι κρίσιμες λεπτομέρειές του διαμορφώνονται το τελευταίο εικοσαήμερο πριν από τις κάλπες, ανάλογα με τα διλήμματα που θα επικρατήσουν στην κοινωνία.