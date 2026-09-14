Τρομοκρατική επίθεση στο γραφείο του Ηλία Κασιδιάρη – Δείτε φωτογραφίες

Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε στο γραφείο του Ηλία Κασιδιάρη στην οδό Κλεισθένους, το βράδυ του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες πριν από την αποφυλάκισή του.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του γραφείου του Ηλία Κασιδιάρη:

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Ένοπλο τάγμα εφόδου της άκρας αριστεράς με κράνη και φονικά σύνεργα πραγματοποίησε τρομοκρατική επίθεση το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του Ηλία Κασιδιάρης επί της οδού Κλεισθένους.

Από την επίθεση καταστράφηκε η είσοδος του κτιρίου και προκλήθηκαν σημαντικές φθορές σε όλο το ισόγειο. Ο χώρος βανδαλίστηκε με κόκκινες μπογιές και προκηρύξεις με υβριστικό περιεχόμενο.

Το γραφείο του Ηλία Κασιδιάρη βρίσκεται στο καλύτερα φυλασσόμενο σημείο της πρωτεύουσας, ακριβώς δίπλα στο Δημαρχείο Αθηναίων. Παρ’ όλα, αυτά δεν σημειώθηκε ούτε μία προσαγωγή και οι δράστες αποχώρησαν ανενόχλητοι.

Οι 50 ένοπλοι κρανοφόροι έκαναν παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς καμία απολύτως αντίδραση από τις διωκτικές αρχές. Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης έχουν μετατραπεί σε χορηγούς του αριστερού παρακράτους.

Η επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει ενοχλήσει σφόδρα την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και το αριστερό παρακράτος, που δρουν από κοινού και σε αγαστή συνεργασία. Η τρομοκρατία του Συστήματος δεν θα περάσει!