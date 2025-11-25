Γιάννης Δαμιανός: «Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα – Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»

Για το σοβαρό ατύχημα που είχε ανήμερα των Φώτων του 2020 μίλησε ο Γιάννης Δαμιανός, πέντε χρόνια μετά.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το 2020 όταν ο 24χρονος τότε Γιάννης είχε κάνει τάμα να πιάσει τον Σταυρό για χάρη του αδελφού του που έδινε μάχη με τη λευχαιμία στην Αμάρυνθο της Εύβοιας.

Όμως χτύπησε τον αυχένα του και έμεινε τετραπληγικός. Μιλώντας στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ τονίζει ότι ήταν μια άτυχη στιγμή.

«Τα νερά ήταν θολά, έπεσα με το κεφάλι και έσπασα τον αυχένα μου. Μένω 11 δευτερόλεπτα στο νερό σε σοκ. Έκανα εισρόφηση θαλασσινού νερού γιατί ήμουν μπρούμυτα. Δεν ένιωσα πόνο, μόνο ένα μούδιασμα σε όλο το κορμί. Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα» ανέφερε.

«Δεν είπα ποτέ γιατί Θεέ μου, γιατί μου το έκανες εμένα. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός, ούτε κριτής. Ήταν να γίνει, μια άτυχη στιγμή» πρόσθεσε. Στο πλευρό του στάθηκε η σύντροφός του Μαρία, με την οποία παντρεύτηκαν δύο χρόνια μετά το ατύχημα. «Όταν ένας άνθρωπος είναι σε σχέση και παθαίνει τέτοιον τραυματισμό, το σοκ είναι ίδιο και για τους δύο. Εγώ είμαι στο αμαξίδιο, η Μαρία το περνάει όλο αυτό. Ο πόνος είναι και για τους δύο βαρύς. Είναι δυνατή η Μαρία», λέει συγκινημένος.