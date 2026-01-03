Γιαννακός για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Γεννηματάς: «Είπε τη μισή αλήθεια για το ΕΣΥ»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, σχολίασε την επίσκεψη που πραγματοποίησε την Πρωτοχρονιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νοσοκομείο Γεννηματάς, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός είπε την «μισή αλήθεια».

Όλα όσα είπε ο Μιχάλης Γιαννακός

Ο Πρωθυπουργός της χώρας την πρωτοχρονιά επισκέφθηκε το νοσοκομείο Γεννηματάς και είπε ότι δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό να προσλάβουμε.

Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Πράγματι γίνονται προκυρήξεις για μόνιμο και συμβασιούχο νοσηλευτικό, ιατρικό και λοιπό προσωπικό και καθίστανται άγονες καθ ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από νέους επαγγελματίες υγείας να έρθουν να εργασθούν στο σύστημα και οι νυν εργαζόμενοι γυρίζουν τη πλάτη στο ΕΣΥ παραιτούμενοι μαζικά.

Με κάθε νέα προκήρυξη μόνιμου προσωπικού έχουμε ανακυκλωση των υπηρετούντων καθ ότι μόνιμοι επιλέγουν να εργασθούν σε νοσοκομεία της περιοχής που κατάγονται για να αποφύγουν το νοίκι και συμβασιούχοι που ήδη εργάζονται αλλάζουν σχέση εργασίας αφού επαναπροσλαμβάνονται ως μόνιμοι. Η άλλη μισή αλήθεια που δεν ανέφερε ο Πρωθυπουργός είναι ότι οι νέοι νοσηλευτές και γενικότερα οι νέοι επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται στην αγορά εργασίας γυρίζουν τη πλάτη στο δικό μας σύστημα υγείας, ταυτόχρονα με τις των μαζικές παραιτήσεις των νυν εργαζόμενων, εξ αιτίας των δυσμενών συνθηκών εργασίας και των εξευτελιστικών μισθών.

Γιατί να έρθει ένας νοσηλευτής να εργασθεί στο δικό μας ΕΣΥ και να μην αναζητήσει δουλειά στο εξωτερικό ή τον ιδιωτικό τομέα;

Ο νέος νοσηλευτής στο δικό μας ΕΣΥ θα λάβει 836 ευρώ το μήνα, ο βοηθός νοσηλευτή θα λάβει 736 ευρώ το μήνα και ο τραυματιοφορέας θα λάβει 684 ευρώ το μήνα. Και αυτά τα χρήματα επί 12 μισθούς κατ’ έτος και όχι 14 μισθούς κατ’ έτος που λαμβάνουν στον ιδιωτικό τομέα αφού σε εμάς έχουν περικοπεί τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας. Ένας νοσηλευτής που δουλεύει 7 νύκτες και 3 αργίες το μήνα θα λάβει ως πρόσθετες αμοιβές 100 ευρώ το μήνα εν αντιθέσει με τον αντίστοιχο νοσηλευτή στη Κύπρο που θα λάβει 500 ευρώ.

Ένας νοσηλευτής στη Κύπρο νεοδιόριστος λαμβάνει πρώτο μισθό 1.750 ευρώ για εργασία 37,5 ώρες την εβδομάδα, Εμείς δουλεύουμε 40 ώρες την εβδομάδα. Έχει το δικαίωμα στη Κύπρο ο νοσηλευτής να εργάζεται ακόμη 10 ώρες την εβδομάδα προς 15 ευρώ την ώρα. Για νυκτερινή εργασία και εργασία αργιών αντίστοιχες με τις δικές μας λαμβάνει 500 ευρώ επί πλέον το μήνα. Επίσης λαμβάνει 13 μισθούς κατ’ έτος και όχι 12 όπως εμείς.

Η άλλη λοιπόν μισή αλήθεια που αποσιώπησε ο πρωθυπουργός είναι στα χέρια του να λυθεί, λαμβάνοντας μέτρα όπως αυξήσεις στους μισθούς, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Ο πρωθυπουργός της χώρας επισκέφθηκε το ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, κορμός των εφημεριών της ΑΤΤΙΚΗΣ.

Προφανώς θα ενημερώθηκε ότι στα επείγοντα σε ημέρα εφημερίας γίνεται χαμός από εξεταζόμενους ασθενείς.

Το επισκέπτονται και εξετάζονται. 800 με 1000 ασθενείς. Χρήζουν νοσηλείας όμως περί τους 200 ασθενείς.

Εάν λοιπόν είχαμε οργανωμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη και οι πολίτες διέθεταν προσωπικό, οικογενειακό γιατρό δωρεάν δεν θα υπήρχε αυτή η επισκεψιμότητα στα μεγάλα νοσοκομεία που δημιουργεί τη μεγάλη ταλαιπωρία για ασθενείς και προσωπικό. Σαφώς και λαμβάνονται μέτρα επικουρικά στα επείγοντα, ανακαινίζονται τα επείγοντα των νοσοκομείων που είναι υπεραπαραίτητο, η λύση όμως θα έρθει από τη πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Σίγουρα ο πρωθυπουργός θα ενημερώθηκε ότι νοσοκομείο αναπτύσσει ράντζα και νοσηλεύει παθολογικά περιστατικά σε χειρουργικές κλινικές με υψηλό δείκτη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλά άλλα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου και της περιφέρειας χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη.

Το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών στο νοσοκομείο Γεννηματάς και των άλλων μεγάλων της Αττικής, Θεσσαλονίκης και περιφέρειας είναι από άλλους νομούς της χώρας.

Αυτό συμβαίνει γιατί πολλά περιφερειακά νοσοκομεία έχουν απωλέσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα εξ αιτίας των ελλείψεων γιατρών, νοσηλευτών και έχουν μετατραπεί σε κέντρα διακομιδών. Δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα περιστατικά.

Τι φταίει για τις ελλείψεις;

Η άλλη μισή αλήθεια που απέφυγε να αναφερθεί ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Στα χέρια του λοιπόν βρίσκεται η λύση.