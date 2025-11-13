Κορωπί: Κρίσιμη η κατάσταση του 22χρονου που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ – «Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές», δήλωσε φίλος του

Ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο νεαρός βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης στο Κορωπί με την παρέα του και προσπάθησαν να φάνε το μπέργκερ όσο πιο γρήγορα γίνεται. Στην προσπάθειά του να το καταπιεί ολόκληρο, ο 22χρονος έφραξε τον αεραγωγό του.

Ο φίλος του, που βρισκόταν μαζί του την ώρα του συμβάντος, περιέγραψε στο MEGA τις δραματικές στιγμές. Οι γιατροί εκτιμούν ότι οι συνέπειες στην υγεία του είναι μη αναστρέψιμες.

«Τον έπιασε κάτι σαν κρίση πανικού. Σηκώνεται και τρέχει λίγο παραπέρα, εμείς νομίζαμε ότι θα πάει να το φτύσει και δεν θέλει να λερώσει τους γύρω. Δεν το έκανε αυτό, κάνει μια κίνηση να ξαναγυρίσει, ξαναφεύγει να το φτύσει, λέμε ‘’εντάξει, μάλλον τώρα του ήρθε’’. Ούτε αυτό έγινε», διηγείται.

Ο 22χρονος, αισθανόταν ότι πνίγεται, σηκώθηκε απότομα από τη θέση του, ενώ οι φίλοι του δεν αντιλήφθηκαν αμέσως πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση.

«Μετά ξεκινάει πάλι να έρχεται προς τα πίσω και εκεί που καταλάβαμε ότι κάτι έχει συμβεί, είναι που κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολόνα, μάλλον για να το φτύσει ή οτιδήποτε. Τρέχουν τα παιδιά να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ο άλλος πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό», πρόσθεσε.

Ο 22χρονος, φοιτητής στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, είχε βγει εκείνο το βράδυ με τους φίλους του για μια βόλτα. Κάθισαν σε ένα ταχυφαγείο και παρήγγειλαν μπέργκερ, ενώ οι φίλοι του αρνούνται κατηγορηματικά ότι συμμετείχαν σε οποιαδήποτε δοκιμασία.

«Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά. Δεν υπήρξε ούτε challenge, ούτε τίποτα, ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο. Απλά λέει ‘’να, δες’’. Άμα θέλετε να το πείτε κάπως, θα το πείτε πλάκα», πρόσθεσε ακόμη φίλος του 22χρονου.