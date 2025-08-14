Γεωργιάδης για φωτιά στο Τζάνειο: Άλλη μία πυρκαγιά σε υπόγειο νοσοκομείου του ΕΣΥ – “Περίεργα πράγματα”

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στο X (πρώην Twitter) δήλωσε ότι η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε υπόγειο χώρο του νοσοκομείου Τζάνειο, ήταν ασήμαντη και σβήστηκε γρήγορα χάρη στην άμεση ενεργοποίηση των αντιπυρικών συστημάτων του νοσοκομείου.



Παρότι η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε άμεσα και χωρίς να προκαλέσει ζημιές ή κινδύνους για ασθενείς και προσωπικό, ο Υπουργός Υγείας σημείωσε με ανησυχία πως πρόκειται για ακόμα ένα περιστατικό πυρκαγιάς σε υπόγειο νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), αφήνοντας υπαινιγμούς για «περίεργα πράγματα» που χρήζουν διερεύνησης.

Η άμεση αντίδραση και η λειτουργία των μέτρων πυρασφάλειας απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

