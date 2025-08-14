Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγειο χώρο στο νοσοκομείο Τζάνειο

Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε υπόγειο χώρο στο νοσοκομείο Τζάνειο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:46

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης 14/8 σε υπόγειο χώρο στο νοσοκομείο Τζάνειο σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε υπόγειο χώρο στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα σε λεβητοστάσιο, ενώ υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής που ενημερώθηκε στις 20:30 με 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα, οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά που ξέσπασε. Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε εργαζόμενος η υπάλληλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ