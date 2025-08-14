Φωτιά σε υπόγειο χώρο στο νοσοκομείο Τζάνειο

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης 14/8 σε υπόγειο χώρο στο νοσοκομείο Τζάνειο σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε υπόγειο χώρο στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα σε λεβητοστάσιο, ενώ υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής που ενημερώθηκε στις 20:30 με 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα, οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά που ξέσπασε. Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε εργαζόμενος η υπάλληλος.