ΓΑΔΑ: Αληθινές οι δυο χειροβομβίδες που είχε ο 48χρονος – Έρευνες σε κατοικία που φέρεται να ζούσε

Το απόγευμα της Παρασκευής (06/03), σήμανε συναγερμός έξω από το κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), όταν εμφανίστηκε μπροστά στη σκοπιά ένας 48χρονος Σουδανός, και απειλούσε ότι διαθέτει εκρηκτικά και θα τους ανατινάξει στον αέρα.

Ο άνδρας είχε μαζί του ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο περιείχε δύο αληθινές χειροβομβίδες, ενώ στο χέρι του κρατούσε άλλη μία, η οποία αποδείχθηκε ψεύτικη.

Ο 48χρονος φέρεται να ζητούσε να μιλήσει στο τηλέφωνο με κάποιον, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να του αποσπάσουν την προσοχή και τελικά να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο άνδρας είναι ψυχικά ασθενής, ενώ πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί. Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει έρευνα στο σπίτι του.

Η ελεγχόμενη έκρηξη

Οι αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο που είχε ο άνδρας που προκάλεσε τον συναγερμό έξω από τη ΓΑΔΑ.

Ο συλληφθέντας φαίνεται να ζει χρόνια στην Ελλάδα και να μιλάει ελληνικά, ενώ δεν είχε κριτική σκέψη και αντίληψη κάτι που τον καθιστούσε επικίνδυνο.

Σημειώνεται ότι έχει συλληφθεί δεκάδες φορές για κατοχή ναρκωτικών.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου είχε διακοπεί λόγω του συναγερμού που προκάλεσε ο 48χρονος Σουδανός.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ. μετά την ολοκλήρωση της ελεγχόμενης έκρηξης στις τρεις χειροβομβίδες που είχε πάνω του ο συλληφθείς, αποδόθηκε στην κυκλοφορία η λεωφόρος Αλεξάνδρας και τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά.