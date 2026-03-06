Συναγερμός στην ΓΑΔΑ: Συνελήφθη ο 48χρονος άνδρας που είχε τρεις χειροβομβίδες και απειλούσε να ανατιναχθεί

Συναγερμός σήμανε σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER στις αστυνομικές Αρχές καθώς ένας 48χρονος άνδρας από το Σουδάν μπροστά από την σκοπιά στην ΓΑΔΑ απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 6/3 μπροστά από την σκοπιά στην ΓΑΔΑ και απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά και ότι θα τους τινάξει όλους στον αέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά, οι Αρχές του απέσπασαν την προσοχή και τον συνέλαβαν, ενώ είχε ένα σακίδιο πλάτης και μέσα σε ένα δοχείο είχε δυο χειροβομβίδες, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER είχε στο χέρι του άλλη μια που έμοιαζε αληθινή. Μάλιστα, οι Αρχές αναμένεται να κάνουν ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του.

Παράλληλα, ζητούσε να μιλήσει με κάποιον στο τηλέφωνο. Ο 48χρονος Σουδανός φαίνεται να ζει χρόνια στην Ελλάδα και να μιλάει ελληνικά, ενώ δεν έχει κριτική σκέψη και αντίληψη κάτι που τον καθιστούσε επικίνδυνο. Έχει συλληφθεί δεκάδες φορές για κατοχή ναρκωτικών.

Από εκεί και πέρα, διενεργείται ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας στη Λ. Αλεξάνδρας από Πανόρμου έως Δημητσάνας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.