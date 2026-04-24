Αθώος λόγω αμφιβολιών ο Νίκος Ρωμανός για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους – Ένοχες δύο γυναίκες   

Την αθώωση του Νίκου Ρωμανού λόγω αμφιβολιών και άλλων δύο κατηγορούμενων αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών για την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, τον Οκτώβριο του 2024.

Παράλληλα, δύο γυναίκες καταδικάστηκαν για εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και προμήθεια εκρηκτικών υλών, έκρηξη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Το δικαστήριο έκρινε πως συντρέχουν αμφιβολίες στο πρόσωπό τους.

Συγκεκριμένα, καταδικάστηκαν οι Μαριάννα Μ. και Δήμητρα Ζ. για κατά περίσταση πράξεις: εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη με χρήση εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας.