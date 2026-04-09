Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Βρήκαν νεκρό άνδρα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας – Τι εκτιμούν οι Αρχές

Αγνώστων λοιπών στοιχείων το θύμα

Αμπελόκηποι: Βρήκαν νεκρό άνδρα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας – Τι εκτιμούν οι Αρχές
DEBATER NEWSROOM

Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης 9/4 στην οδό Αλφειού στους Αμπελόκηπους, όταν περίοικοι εντόπισαν έναν άνδρα νεκρό στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί, με τους περίοικους να ειδοποιούν αμέσως την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο άνδρας είναι αγνώστων λοιπών στοιχείων, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι έκανε βουτιά θανάτου από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου και να καταλήγει στον ακάλυπτο διπλανής πολυκατοικίας.

Οι Αρχές, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία, ωστόσο προς το παρόν δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.

ΕΛΛΑΔΑ

