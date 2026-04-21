Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Πρόταση απαλλαγής για τον Νίκο Ρωμανό και δύο ακόμη άτομα

Την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και δύο ακόμη ατόμων και την ενοχή δυο για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους τον Οκτώβριο του 2024 εισηγήθηκε σήμερα (21/4) η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η εισαγγελέας έκανε λόγο για σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την εμπλοκή του Νίκου Ρωμανού και των συγκατηγορούμενων του στο περιστατικό. Μάλιστα, εστίασε στα στοιχεία μιλώντας για ενδείξεις που δεν μετατράπηκαν σε αποδείξεις.

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα της έκθεσης δακτυλοσκόπησης όπου αναγραφόταν ότι «εντός σχισμένης και ρυπαρής σακούλας απορριμμάτων Σάνιτας βρέθηκε τυλιγμένο όπλο» πάνω στην οποία εντοπίστηκε ένα τμήμα εξωτερικού δακτυλικού αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού και ένα εσωτερικό του πέμπτου κατηγορουμένου.

Όπως σημείωσε «διαπιστώθηκε πως εκτός από τα αποτυπώματα κατηγορουμένων υπήρχαν κι άλλα αταυτοποίητα. Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι το πρώτον η σακούλα δεν είναι μιας χρήσεως και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές… δεν μπορώ να φανταστώ ότι χρειάστηκαν πέντε άνθρωποι για να βάλουν τα όπλα σε μια τσάντα… Είναι δυνατόν να πήρε μέτρα για να είναι καθαρό το όπλο, αλλά να μην έκανε το ίδιο και για τη σακούλα; Λάβετε υπόψη σας ότι το ιδεολογικό πεδίο του χώρου έχει πολυσυλλεκτικό σκοπό και μια σακούλα μπορεί αν χρησιμοποιηθεί για ειρηνικό ή και για πολεμικό σκοπό όχι από τον ίδιο άνθρωπο».

«Από την έκρηξη και μέχρι τη σύλληψη καμία συνήθεια τους δεν άλλαξε, ούτε πανικός, ούτε διάθεση απόκρυψης. Οι όποιες ενδείξεις δεν αναδείχθηκαν στο δικαστήριο σας ως πλήρης αποδείξεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση εγείρονται πολύ σοβαρές αμφιβολίες για αυτό ζητώ την απαλλαγή τους. Αντίστοιχα ζητώ την απαλλαγή του τρίτου κατηγορούμενου όλες τις πράξεις για τους ίδιους λόγους αφού απλά συνοδεύσει την σχέση τους σε ένα ραντεβού», τόνισε η εισαγγελέας.