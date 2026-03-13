Φυλακές Μαλανδρίνου: “Ντου” της ΕΛΑΣ στο κελί γνωστού βαρυποινίτη – Είχε κινητό και του έβαλε φωτιά

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Μαλανδρίνου πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 13/3.

Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο κελί γνωστού βαρυποινίτη, που είναι καταδικασμένος για βαριές κατηγορίες και έχει εμπλακεί στο οργανωμένο έγκλημα.

Μάλιστα, ο κρατούμενος είχε κλειδώσει το κελί από μέσα και όταν οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα για να μπουν μέσα, έσπασε το κινητό τηλέφωνο που κατείχε και του έβαλε φωτιά.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν τελικά να πάρουν το κινητό μισοκαμμένο.