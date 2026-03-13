Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Φυλακές Μαλανδρίνου: “Ντου” της ΕΛΑΣ στο κελί γνωστού βαρυποινίτη – Είχε κινητό και του έβαλε φωτιά

Ο κρατούμενος είχε κλειδώσει το κελί από μέσα

Φυλακές Μαλανδρίνου: “Ντου” της ΕΛΑΣ στο κελί γνωστού βαρυποινίτη – Είχε κινητό και του έβαλε φωτιά
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Μαλανδρίνου πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 13/3.

Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο κελί γνωστού βαρυποινίτη, που είναι καταδικασμένος για βαριές κατηγορίες και έχει εμπλακεί στο οργανωμένο έγκλημα.

Μάλιστα, ο κρατούμενος είχε κλειδώσει το κελί από μέσα και όταν οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα για να μπουν μέσα, έσπασε το κινητό τηλέφωνο που κατείχε και του έβαλε φωτιά.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν τελικά να πάρουν το κινητό μισοκαμμένο.

